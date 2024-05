Las monjas Clarisas de Burgos que han roto con El Vaticano han hablado en directo con TardeAR este miércoles. Las 15 monjas de clausura han contado en el espacio de Telecinco todo lo que está sucediendo.

"Es un poco inesperado el revuelo que se ha armado", ha explicado la madre Isabel, abadesa. Así, ha relatado desde los inicios de la problemática: "El conflicto comienza hace unos años cuando nos damos cuenta que lo que habíamos vivido siempre cada vez se aleja más de lo que estábamos profesando, no reconocíamos todo lo que estaba emanando de El Vaticano, y estábamos francamente extrañadas".

"Empezamos a informarnos por muchos sitios distintos, vemos que la verdad está muy dispersa y llevábamos mucho tiempo buscando unas voces que nos dijera lo que estaba pasando", ha detallado, negando así que hayan sido manipuladas para tomar dicha decisión.

"Antes de que pasara todo esto esto ya llevaba más de cuatro años en el corazón de las hermanas", ha expresado la religiosa. Por su parte, Sor Sión ha defendido: "Esto es un tema de conciencia, y todo se juzga de manera sensacionalista", ha remarcado.

"Cuando nosotras vemos que de la autoridad lo que viene es confusión y no nos sentimos conformadas con eso y vemos una disyuntiva [...] nos genera una duda de conciencia. No es un capricho, es a nivel de conciencia, que no podemos comulgar con una cosa que nos está generando un problema", ha explicado la monja.

En cuanto a las diferencias, Sor Sión ha señalado: "Todos los días escuchamos textos y palabras por una línea de El Vaticano que es distinta a la que nosotras pensábamos".