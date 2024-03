Risto Mejide contesta a Óscar Puente por sus críticas a 'Todo es mentira': "En el programa tengo libertad, y parece que a usted le falta"

En plena investigación de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se ha encendido un debate paralelo en redes sociales, y así se puede comprobar en los perfiles de Risto Mejide y Óscar Puente, quienes se han enfrentado a través de X (Twitter).

La discusión se produjo después de que el publicista hablara del tema en el programa que presenta, Todo es mentira, desde una perspectiva que no convenció al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Pero, tras contestarle Risto a través de redes, también le ha enviado unas palabras en el espacio de Cuatro este miércoles.

De hecho, se ha dedicado gran parte del programa de Mediaset a abordar el conflicto del ministro socialista con el espacio. Y el publicista ha contestado a Puente durante unos minutos.

"Lo primero que tengo que decir es que lo que yo diga es irrelevante. Yo no ostento un cargo público, me paga el impuesto una empresa privada, soy empresario, respondo de mis actos hasta las tres de la mañana... Solo me represento a mí mismo. Lo que voy a decir no representa ni a esta cadena ni a este programa", ha introducido Mejide.

Así, el presentador ha apuntado: "La gracia de este programa es que no hay un pensamiento único. La gracia de este programa, señor Puente, es que yo llevo 17 años trabajando en este grupo y todavía no me ha dicho nadie que diga esto o aquello".

"La prueba es que esa llamada que tanto le preocupa de Miguel Ángel Rodríguez [director de comunicación de Ayuso] a la jefa de contenidos, que no es jefa de contenidos, es directora de comunicación, es que yo no sé si se produjo esa llamada. No me llegó esa llamada", ha asegurado Risto.

De hecho, ha expresado: "Me encantaría que un político llamase molesto por lo que hacemos en este programa, porque ese es nuestro trabajo". "Puede pasar la vida entera tuiteando por mí, que yo voy a seguir haciendo lo que hago, porque hasta el día de hoy se me permite ser libre en mis opiniones, como a los contertulios", ha lanzado el escritor.

"Sé que no estoy en televisión por mi físico y tampoco tengo un programa como usted ha asegurado en sus tuits. El programa lo produce otra gente. Lo que tengo, y parece que a usted le falta, es libertad", ha insistido sobre el formato en el que trabaja.

Así, Risto ha hecho referencia a las palabras que Puente le ha propinado: "Si usted piensa que alguien opinando en el ejercicio es un 'matón', es, como decía mi abuela, que el ladrón se cree que todos son de su condición. Usted piensa que todos los que trabajan tienen que pensar como su jefe, que es exactamente cómo se debe sentir usted".

El publicista ha defendido que el ministro no ha guardado ningún respeto: "Yo no le he llamado mamporrero de Pedro Sánchez, pese a que lo piense, porque su cargo merece un respeto. Un respeto que usted no ha tenido no por mí, sino por todos los trabajadores de esta casa y por todos los que se informan como les da la gama".

"Ha pinchado hueso, y este programa va a seguir hablando de todo lo que a usted le joda, porque este es nuestro trabajo", le ha lanzado a Óscar Puente.