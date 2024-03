El duro enfrentamiento de Risto Mejide y Óscar Puente en redes: "No me asusta ningún matón por mucho programa que tenga"

La investigación fiscal al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha hecho que la presidenta de la Comunidad de Madrid no solo comparezca este miércoles antes la prensa, para responder a las acusaciones y a los señalamientos de otros políticos como Pedro Sánchez, sino que también ha hecho que acapare minutos en los medios de comunicación. Sin embargo, parece que esta cobertura ha hecho que la tensión se palpe en redes sociales.

Así se puede comprobar en los perfiles de Risto Mejide y Óscar Puente, pues la forma en la que el publicista habló del tema en su programa, Todo es mentira, provocó la reacción del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

"La Fiscalía de Madrid ha denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por tres delitos: dos de fraude fiscal y uno de falsedad documental perpetrados a través de diferentes negocios durante la pandemia", comenzó explicando el presentador este martes. "Es todo casualidad, que nadie malpiense", añadió, insinuando que no parece casual que la Fiscalía haya dado este paso ahora que se habla del caso Koldo que atañe al PSOE.

Este momento se viralizó en X (Twitter), y Óscar Puente decidió responder con una captura de febrero de 2023 en la que se informa que Sandra Fernández, tras estar en el Gobierno de Ayuso durante 4 años, fichaba como nueva directora de comunicación de Mediaset: "Así se entiende todo mejor".

El jurado de Got Talent no ha dudado en contestar ante esta acusación del político. "Cuando no les gusta lo que dices, cuando ni pueden ni saben dar explicaciones por el hedor del caso Koldo, cuando no bailas al son de Moncloa por la pareja de Ayuso (a la que criticamos diariamente por sus decisiones políticas)... En definitiva, cuando se quedan sin argumentos, hacen lo único que les queda: lanzarte al tuitero mayor para tratar de desacreditarte", ha tuiteado este miércoles.

Pero el ministro socialista, lejos de dejar la discusión ahí, ha decidido responder. "Espero que expliques la llamada de Miguel Ángel Rodríguez (director del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid) de ayer a tu jefa de contenidos. Y cómo os trasladó que había que defender a Ayuso", ha asegurado Puente. "A mí no me asusta ningún matón por mucho programa de televisión que tenga. Conmigo pinchas en hueso".

"Señor ministro, entiendo que el hueso del caso Koldo les haya puesto tan nerviosos como para ponerse a insultar a los medios de comunicación. Pero no pienso perder los papeles como usted lo acaba de hacer, le seguiré llamando de usted y con el debido respeto que se le debe a un ministro del Gobierno de España", ha continuado Risto Mejide.

"Eso sí, no espere que en Todo es mentira nos vayamos a achantar. Esta tarde le respondemos como se merece. Ah, y para su información, no tenemos jefa de contenidos. Cuídese".

"No recules. Has amenazado por Twitter a un ministro del Gobierno de España. Con otros no te atreverías", ha añadido el político. "Ayer Miguel Ángel Rodríguez llamó a esta señora para que defendieseis a Ayuso. Si lo sabemos es porque lo contó ella. Todo es mentira. Empezando por vosotros".

El publicista dejó la discusión ahí, aunque ya ha defendido que le dirigirá unas palabras en su programa a Óscar Puente, pero el ministro ha vuelto a publicar capturas sobre el tema de la pareja de Ayuso y ha compartido un vídeo de Todo es mentira con el que quiere volver a defender que esa llamada sí se produjo.