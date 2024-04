Raquel Sánchez Silva brilla como Nebulossa en el estreno de 'Tu cara me suena'

TU CARA ME SUENA

Tu cara me suena ha vuelto este viernes a las pantallas en su edición número 11. Todos los concursantes han estado a la altura durante la primera gala, pero la periodista Raquel Sánchez Silva ha brillado en especial al interpretar la canción que representará a España en Eurovisión este 2024, Zorra de Nebulossa.

Raquel aparecía sobre el escenario vestida de negro y con una peluca rubia que hacía casi imposible diferenciarla de la verdadera Mery Bas, la interprete del dúo alicantino. Sin embargo, lo que dejó al público boquiabierto no fue la caracterización, sino el gran parecido vocal entre ambas.

Vuelvo a ver esto tras verlo anoche y es que todavía sigo flipando con lo de Raquel Sánchez Silva de Nebulossa pic.twitter.com/O68KwwsGQg — Diego. (@cabriadiego) April 6, 2024

La actuación sorprendió tanto a los fans que se hizo viral a través de las redes sociales incluso antes de que se emitiese, pues compartieron el video del adelanto que se podía ver en Atresmedia Player. "Hace de Nebulossa mejor que la propia Nebulossa", aseguraban los internautas. Esta expectación por el número de la periodista hizo que durante su emisión oficial se convirtiese en el minuto de oro.

"Pensé que me lo había pasado bien en la vida pero nunca me lo había pasado tan bien como ahora", gritaba Raquel nada más terminar de cantar las últimas notas y se fundía en el fuerte aplauso del público.

No obstante esto no fue suficiente para que la periodista pudiese hacerse con el primer puesto. Julia Medina imitando a Laura Pausini y Raoul Vázquez poniéndose en los zapatos de Troye Silvan, dejaron a Raquel en la tercera posición durante la primera gala de la edición, un puesto que es, sin duda, un buen arranque.