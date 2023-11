Quién es Sofía Coll, participante del Benidorm Fest 2024 que busca representar a España en Eurovisión

El Benidorm Fest calienta motores. Después de anunciar a los 16 concursantes que lucharán por alzarse con el micrófono de bronce, los espectadores y fans de la preselección de Eurovisión ya indagan en el estilo y personalidad de los nuevos participantes del próximo 2024.

Entre los nombres se encuentra Sofía Coll, una artista de 24 años de Barcelona, que se describe como cantante, bailarina, actriz, compositora y presentadora. De personalidad extrovertida y carismática, el Benidorm Fest no será la primera vez que la joven esté en un plató de televisión.

Y es que Sofía Coll se dio a conocer para el público mediático cuando concursó con 14 años en La Voz Kids, en el año 2014. Su trayectoria televisiva se ha visto aumentada este último año por su participación en el concurso musical catalán Eufòria, emitido en TV3, donde ha quedado en cuarta posición.

La trayectoria de Sofía Coll

Otros programas donde Coll ha participado han sido Feeel de Betevé, en el que actuó y presentó varios temas propios. Además, en una ocasión llegó hasta el casting final del programa Operación Triunfo.

En cuanto a otros proyectos televisivos, cabe destacar que la barcelonesa fue una de las protagonistas de la serie de RTVE Catalunya Baño Compartido (2019), en la que interpreta a Alicia.

Caracterizada por un estilo edgy y fashion-forward, Sofía Coll es una artista versátil, pues además de vocalista compone música a la guitarra y el piano desde adolescente. Además, se ha formado en música, danza y Producción de Audiovisuales y Espectáculos.

La catalana comenzó con su proyecto musical en marzo del 2019, cuando lanzó el sencillo Before I Forget What's Love. Un año después público su primer álbum, Génesis, el cual estaba formado por nueve canciones.

Sofía Coll tiene cierta relación con el Benidorm Fest, pues colaboró en 2020 con una de las concursantes de la edición de este 2023: y es que la catalana tiene una canción junto a Rakky Ripper, un remix de The Way You Make Me Feel.

Entre otros artistas con los que Sofía Coll ha colaborado se encuentran nombres como Quaiko y CVMILLE, y entre sus influencias musicales señala a artistas como Beyonce, Masego, Jorja Smith, Mahalia, Teyana Taylor, Christina Aguilera, Etta James y James Brown.