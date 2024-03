Quién es Santiago Granizal, el bailarín de 'Baila como puedas' que fue escogido por Jaime Astrain

Baila como puedas es el programa de La 1 que da visibilidad a 16 bailarines profesionales, los cuales tendrán el reto de coreografiar de la mejor de las maneras a rostros conocidos como Lydia Lozano, Maestro Joao, Fabiola Martínez y Sabrina Salerno, entre otros.

Entre dichos bailarines se encuentra Santiago Granizal. Junto a otros nombres del mundo de la danza como Nick Morilla, Iván Guijo y Javier Vachiano, el experto ha decidido aceptar el reto de TVE.

Así fue como creó su propia escuela de baile

Pero, ¿quién es Santiago Granizal? Es un bailarín natural de Uruguay de 38 años, pero vino a España, donde comenzó a ganarse la vida bailando en la calle.

Después de mucho sacrificio y esfuerzo trabajando en todo tipo de oficios, logró crear su propia escuela de baile, tal y como comparte en su perfil de Instagram.

"Apasionado, un fuego en la pista, no hay estilo que se me resista", se define a sí mismo el bailarín. Y es que Granizal es campeón del mundo en Same Sex de baile de salón. Además, ha competido en otros certámenes, como el World Latin S.S Champion.

Asimismo, Santiago Granizal demostrará en Baila como puedas que domina los géneros de baile de la samba, el tango, el urbano y también el contemporáneo.

Santiago Granizal, pareja de baile de Astrain

Santiago Granizal fue uno de los protagonistas de la primera gala de Baila como puedas, pues fue uno de los profesionales que más rápido fue escogido por uno de los concursantes.

Además, Santiago fue seleccionado por sorpresa por Jaime Astrain, que prefirió escoger a un bailarín que a una bailarina en el comienzo del concurso.