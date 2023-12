Quién es Martin, el concursante de 'OT 2023' que fue figurante en una película de Alex de la Iglesia

Natural de Getxo, en Bilbao, Martin nació el 30 de marzo de 2005 y, aunque acababa de empezar la carrera de Arte Dramático, cuando fue seleccionado para participar en la Gala 0 de OT 2023 no lo dudó y apostó todo por el concurso musical.

Entre sus hobbies, Martin destaca que le gusta participar en actividades culturales junto a sus amigos y, además, fue figurante en una película de Alex de la Iglesia, una experiencia que considera única y que le encantó.

Los estilos preferidos de Martin de 'OT 2023'

Respecto a sus gustos musicales, el aspirante destaca que su grupo favorito es The Kooks, una banda de rock indie de origen británico formada por tres componentes. Además, su tema preferido es Taking Pictures of You.

Así, en la Gala 0 de Operación Triunfo, Martin se atrevió con una interpretación de Somewhere only we know, de Keane. Una actuación que le sirvió para cautivar a los profesores de la Academia, que no dudaron en otorgarle un pase directo para convertirse en concursante del formato.