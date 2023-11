Quién es Álvaro Mayo, el concursante de 'OT 2023' que fue elegido por el público para cruzar la pasarela

Natural de Sevilla, Álvaro Mayo nació el 4 de marzo de 2002 y, en su presentación como concursante de OT 2023 se definió a sí mismo como una caja de sorpresas y un aficionado al tarot, por lo que no dudó en destacar que es Piscis.

Estudiante de sonido, Álvaro trabaja en una orquesta y, además, es un gran apasionado del maquillaje: "Es como un método de arte más, como pintar un cuadro, pero en vez de pintar un cuadro estás pintando una cara. Empecé a aprender conmigo mismo porque es la única cara que tengo disponible las 24 horas del día".

Así fue la actuación de Álvaro Mayo

En cuanto a sus gustos musicales, el aspirante asegura que su cantante favorita es Ariana Grande, aunque su canción preferida es Break your heart right back y Dance, de Sam Smith, y The art of starting over, de Demi Lovato.

En la gala 0, Álvaro Mayo apostó por Britney Spears y su Baby one more time. Sin embargo, la jugada no le salió como esperaba, pues tanto el jurado como los profesores de la Academia de OT 2023 decidieron que debía ser el público quien decidiera si el joven merecía o no cruzar la pasarela.

Así, Álvaro Mayo se convirtió en concursante de pleno derecho de Operación Triunfo al conseguir un 43,86% de los votos del público frente a los dos aspirantes eliminados: Lina de Sol y Edu.