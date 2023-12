Qué fue de África Luca de Tena, la colaboradora de 'El Intermedio' que es actriz de doblaje

En septiembre de 2008, las actrices Yolanda Ramos y Cristina Peña abandonaron El Intermedio, y Wyoming fichó a África Luca de Tena y a la argentina Lara Ruiz.

Ambas abandonaron el programa al año siguiente, pero Luca de Tena dejó un gran recuerdo en los espectadores gracias a su sección donde comentaba con humor vídeos de otras cadenas.

"Han pasado ya unos cuantos años desde que pisé por última vez el plató de El intermedio, y en este tiempo me ha dado tiempo a casarme y quedarme embarazada", afirma la actriz.

Así fue su paso por el programa de TV

"Recuerdo con mucha lucidez todo lo que viví en el programa. Me lo pasaba genial desde que llegaba a maquillaje, en plató… Antes, durante, y después. Era un trabajo muy divertido".

"Fue una época en la que me dio tiempo a hacer muchísimas cosas, a poner mi granito de arena, a probar tanto, a estar en plató en directo, que nunca lo había hecho, como a hacer cromas, pequeños sketches… No me aburrí nunca en un año entero", admite.

Su faceta interpretativa

África Luca de Tena comenzó su carrera interpretación en la película Orquesta Club Virginia, en 1992. En cine también formó parte del reparto de películas como Para que no me olvides (protagonizada por Fernando Fernán Gómez en 2005), Ulises (en 2004), Películas para no dormir: La culpa (2006) y Vidas pequeñas (2008).

Tras un personaje capitular en la serie Robles, investigador, pasó a continuación a participar en ¡Ala... Dina!, ficción protagonizada por Paz Padilla en 2002. También trabajó en Impares, Mi vida loca, El auténtico Rodrigo Leal o Museo Coconut.

África Luca de Tena. calabuch.com

En 2011 protagonizó la serie El divo, en Paramount Comedy, haciendo el papel de una periodista natural de Cartagena. Allí coincidió con Carlos Areces o Agustín Jiménez.

Además, ha pasado por Cuéntame cómo pasó o Gym Tony, siendo la serie de Cuatro su última aparición delante de una cámara hasta que dio el salto al mundo del doblaje.

¿A qué se dedica en la actualidad?

Rick y Morty, V de venganza, La Navidad despega, Mariposas en el estómago, Snag, ¡Doona! o Love and death son algunas de las producciones a las que ha prestado su voz desde 2022.

Además de participar en Nuevos cómicos de Paramount Comedy con su monólogo, Busco trabajo, Luca de Tena es cofundadora y responsable de comunicación / Patient Advocacy de AADA (Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica).