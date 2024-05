Qué significa la letra de la canción 'Scared of Heights', la canción de Islandia en Eurovisión

Hera Björk es toda una veterana del Festival de Eurovisión. Además de haber sido corista de otros artistas, fue representante de Islandia en 2010 en el festival de música europeo.

Su 'romance' con Eurovisión comenzó en 1999, cuando participó en el videoclip de Selma, la cantante que representaba a Islandia en Eurovisión ese año y que quedó en segunda posición. A partir de ese momento su idilio con el festival continúo hasta que en 2010 representa a Islandia con la canción en francés 'Je ne sais quoi'.

Ahora con su eurovisiva canción 'Scared of heights', Hera Björk busca hacer historia y lograr por primera vez que Islandia gane el Festival de Eurovisión.

Qué dice la letra de 'Scared of heights' de Hera Björk

I feel it coming

I feel it coming

Look how far we made it

Standing on the edge of a promise

I’m not one to take risks

Getting hurt taught me to be cautious

Maybe we should leave this

Cause what would be the use

Of crashing into you

We could end up in pieces

Don't need another heart-shaped bruise

I feel it coming

Been here before and never got it right

Baby I'm wondering

If falling in love has got me scared of heights

I know we’re going sky high

Going sky high

But what if we forget how to fly

Baby I'm wondering

If falling in love has got me scared of heights

Dive in with my heart first

I'm still drowning in this rational fear

Wish that I could unlearn

I can't enjoy the view from up here

Maybe we should leave this

Cause what would be the use

Of crashing into you

We could end up in pieces

Don't need another heart-shaped bruise

I feel it coming

Been here before and never got it right

Baby I'm wondering

If falling in love has got me scared of heights

I know we’re going sky high

Going sky high

But what if we forget how to fly

Baby I'm wondering

If falling in love has got me scared of heights

I feel it coming

I feel it coming

I feel it coming

Been here before and never got it right

Baby I'm wondering

If falling in love has got me scared of heights

Oh I'm scared of heights

Fell a couple times

And I barely made it out alive

Oh I'm scared of heights

But the truth is I'm

Still falling if I kiss you goodbye

So baby I'm wondering

If falling in love has got me scared of heights

El significado en español de la letra de la canción de Islandia para Eurovisón

Siento que viene

Siento que viene

Mira qué lejos hemos llegado

Estamos en el borde de una promesa

No suelo tomar riesgos

Me hirieron y soy cautelosa

Igual deberíamos parar

Porque qué beneficio tendría

Chocarme contigo

Terminaríamos destrozados

No necesito otro moratón en forma de corazón

Siento que viene

He estado aquí antes y ninguna ha salido bien

Bebé, estoy pensando

Si enamorarme me ha dado miedo a las alturas

Se que estamos volando alto

Volando alto

Pero, ¿Y si olvidamos como volar?

Bebé, estoy pensando

Si enamorarme me ha dado miedo a las alturas

Me lanzo siguiendo a mi corazón

Me estoy ahogando en este miedo irracional

Ojalá pudiera desaprender

No puedo disfrutar las vistas desde aquí arriba

Igual deberíamos parar

Porque qué beneficio tendría

Chocarme contigo

Terminaríamos destrozados

No necesito otro moratón en forma de corazón

Siento que viene

He estado aquí antes y ninguna ha salido bien

Bebé, estoy pensando

Si enamorarme me ha dado miedo a las alturas

Se que estamos volando alto

Volando alto

Pero, ¿Y si olvidamos como volar?

Bebé, estoy pensando

Si enamorarme me ha dado miedo a las alturas

Siento que viene

Siento que viene

Siento que viene

He estado aquí antes y ninguna ha salido bien

Bebé, estoy pensando

Si enamorarme me ha dado miedo a las alturas

Oh tengo miedo a las alturas

Me he caído un par de veces

Y apenas logre salir con vida

Oh tengo miedo a las alturas

Pero la verdad es

Sigo enamorada si te doy un beso de despedida

Bebé, estoy pensando

Si enamorarme me ha dado miedo a las alturas