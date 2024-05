Quién es Hera Björk, la representante de Islandia en Eurovisión 2024

Eurovisión 2024 arranca sus motores, y lo hace con una edición con nuevos representantes que lucharán por coger el micrófono de cristal de las manos de Loreen. Entre ellos se encuentra Hera Björk, la representante de Islandia en la cita musical europea que ganó la preselección nacional, Söngvakeppnin.

La artista está muy vinculada a Eurovisión, pues ha pisado el escenario del evento en tres ediciones, como corista y solista: en 2008 con el grupo Euroband y su canción This is my life y en 2009 con Yohanna, dos actuaciones que quedaron en segundo lugar. Y como vocalista en 2010.

Ahora, la cantante regresa al Festival de la Canción 14 años después. Pero esta vuelta ha sucedido contra todo pronóstico, porque la artista se impuso en la preselección al gran favorito, Bashar Murad.

Cómo saltó a la fama en Islandia

¿Pero quién es Hera Björk? La artista desde pequeña ha sido un personaje público, pues desde muy pronto hizo anuncios publicitarios. Así, también actuó en teatros y espectáculos. Sin embargo, su salto a la fama en Islandia llegó al convertirse en presentadora de Sirkús Skara Skrípó.

Hera Björk, tres veces vinculada al certamen europeo

Poco a poco su trayectoria la llevó a acercarse a Eurovisión. En 1999, Hera Björk participó en el videoclip de la delegación islandesa, en el que acompañaba a la representante, Selma.

Siguiendo con su trayectoria en el certamen, en 2007 se presentó a la preselección nacional, pero no fue escogida. En 2008 fue como corista, y en 2009 intentó volver a participar al presentarse en la preselección danesa Dansk Melodi Grand Prix, pero quedó en segunda posición.

Sin embargo, represó al Festival de la Canción haciendo de nuevo los coros en la candidatura de su país. Björk volvió a intentarlo en 2010, y consiguió llegar a Eurovisión, pero no obtuvo muy buena posición en la gran final.

Esta nueva edición del festival es su oportunidad para volver brillar en solitario sobre el escenario de Malmö, Suecia. Y lo hará con la canción Scared of Heights.

​La carrera musical de Hera Björk

Hera Björk sacó su primer álbum en el año 2000, y lo hizo con un proyecto navideño. Desde entonces, lanzó varias canciones mientras perfeccionadaba sus estudios musicales.

Así, se graduó en la Complete Vocal Institute, lo que le permitió dar clases de canto por toda Europa. Esta labor la realizó mientras acaba más trabajaos musicales propios, como un segundo álbum en 2006.