La propuesta de Sardà en el reencuentro de 'Crónicas marcianas' y las divertidas excusas: "Sería posible que volviese"

El reencuentro de Crónicas Marcianas llegó a su fin durante la noche del martes en Telecinco. Los antiguos colaboradores del programa y el presentador, Xavier Sardà, se sentaron alrededor de la mesa para recordar algunos buenos momentos antes de despedirse.

La última anécdota que recordaron fue cuando una culebra picó las partes íntimas de Sonia Monroy, que se metió en una urna llena de ellas. "Llegó al hospital y le dijeron que ya sabían qué había pasado", recordaba entre risas Sardà.

Tras ello, el presentador quiso hacer una propuesta interesante a sus colaboradores: "Si alguno está dispuesto, creo que sería posible que Crónicas marcianas volviese".

Los colaboradores se fueron marchando disimuladamente del plató con diferentes excusas muy divertidas. "Me encantaría, pero tengo plan", respondió Javier Cárdenas.

"Yo voy a viajar con mi hija por el mundo", señalaba Paz Padilla, haciendo referencia al nuevo docureality que protagonizará. "Tengo un blanqueamiento dental", añadía Xavier Deltell. "Era una idea que me parecía óptima, pero me he quedado solo", se despidió Sardà.