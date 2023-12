Pedro Alonso, en 'El Hormiguero': "Todo lo que me ha pasado con 'La casa de papel' da para escribir una novela"

Pedro Alonso y Begoña Vargas presentaron este martes en El Hormiguero su nueva serie, Berlín, precuela de la exitosa La casa de papel.

Este drama de suspense y acción, que llegará Netflix el próximo 29 de diciembre, explora los orígenes del personaje que ha hecho popularmente conocido a Alonso.

"Es otra serie, otro tono, más comedia romántica, en la otra le quitamos los robos a los anglosajones y ahora le hemos robado el romanticismo a los franceses", explicó el actor.

Begoña Vargas y Pedro Alonso nos presentan la serie “Berlín” que se estrena mundialmente en @NetflixES el 29 de diciembre #VargasAlonsoEH pic.twitter.com/Foqn6q7FCY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 12, 2023

"¿Qué queréis robar esta vez?", les preguntó Pablo Motos.:" Al final vamos a robar 44 millones de euros en joyas, pero para Berlín es solo un pretexto, un mecanismo para que toda esta gente trastornada, los de la banda, sientan cosas genuinas", afirmó Alonso.

Varga añadió que "mi personaje, Cameron es mucho más valiente que yo, yo no he robado en mi vida, se me da fatal, me pongo súper nerviosa. Ella es la inexperta, la que va a aprender. Es ladrona por primera vez, tiene un pasado un poco vertiginoso y llega a la banda como una aprendiz".

Begoña Vargas y Pedro Alonso, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Su compañero indicó que "nos hemos lanzado a la comedia romántica, al espíritu mediterráneo, todos los personajes de la banda están entregados al romanticismo, cada uno a su manera".

El presentador le preguntó al actor si le había cambiado mucho la vida un éxito como el de La casa de papel: "El meneo que nos dio fue bestial. A mí me ha movido el barco significativamente".

"Escribo mucha literatura de no ficción de todo lo que me pasa, lo que he escrito, de lo que me ha pasado a la gente de mi alrededor y a mí con La casa de papel, da para una novela. Hubo movimientos muy perturbadores de la energía que se generó alrededor".