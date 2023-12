Pablo Motos se 'enfada' con Jorge Ventosa por equivocarse en el baile inicial de 'El Hormiguero': "Ha sido una cagada…"

El Hormiguero comienza todos los días con un baile al ritmo del tema (It Goes Like) Nanana de la artista surcoreana Peggy Gou donde se puede ver bailando a Pablo Motos, Jorge Ventosa y a otros miembros del equipo del programa de Antena 3, dependiendo el día de emisión.

Este lunes, el presentador y el director de producción estaban en la cabecera, como todos los días, con Marron o Nuria Roca a sus espaldas realizando el baile.

Al acabarlo, ambos se señalaron echándose la culpa de haberse perdido en la coreografía y haber desacompasado el baile: "¡Has sido tú!", exclamó el valenciano.

Pablo Motos y Jorge Ventosa, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Ventosa hizo el gesto de pedir el VAR, como hacen en el fútbol, mientras sus compañeros del le señalaban como el culpable del fallo en la coreografía.

"Podemos poner el vídeo, pero hacemos este baile porque el coreógrafo eres tú y yo me fijo en ti. Ha sido una cagada como un piano de cola", le dijo Motos. Ventosa le contestó: "¿Podemos ver las imágenes?".

Al ver la repetición, todos coincidieron en que había sido el conductor del programa el que se había equivocado, provocando las carcajadas en el plató: "¡Retratado!", exclamó Jorge Salvador antes de continuar con el programa del día y recibir a Malú.