El producto que Arguiñano nunca come cuando lo ve en un restaurante: "Para eso voy a la tienda de chuches"

El cocinero más famoso de la televisión, Karlos Arguiñano, es conocido por sus continuos comentarios acerca de la gastronomía (y en realidad, sobre todo tema) en sus programas.

En una entrevista reciente, el veterano chef guipuzcoano explica la importancia que le da a un elemento básico cuando acude a un restaurante: el pan.

"Mi hijo Joseba hace pan. Le dije: 'Si no vas a hacer pan bueno, no hagas pan. Haz el mejor pan'. Porque el pan es igual de importante", afirma Karlos Arguiñano en la entrevista.

"Tener en una mano un tenedor y un trozo pan en la otra en la vida. Es importantísimo un trozo de pan aquí. Un pan bueno, no cualquier pan. Y de pronto veo que la gente come cualquier pan", dijo.

"Hay restaurantes buenos que te ponen un pan chungo. Yo no digo nunca nada, pero no lo como. Yo pan chungo lo como. No me jodas. Es que has ido a un restaurante a comerte un buen pescado, una buena carne, una buena sopa, un buen marmitako, pues joder, dame un pan bueno", ha subrayado.

"Si es un trozo de pan. El pan dámelo bueno. Luego me cobras, uno, 1,10 o 0,80 o lo que quieras, pero dame un trozo de pan bueno, no una cosa que es como una gominola. Para comprar gominolas ya voy a la tienda de las chuches. Con lo del pan tengo bronca, tengo bronca", ha concluido.