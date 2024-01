Primera semifinal del Benidorm Fest 2024, en directo | Actuaciones, votos y primeros cuatro clasificados

El viaje a Malmö (Suecia) pasa por Benidorm; o, más bien, la aventura de Eurovisión 2024 pasa por el Benidorm Fest, y 16 artistas ya tienen sus pasaportes listos para ello, pues este martes 30 de enero arranca la primera semifinal.

A las 22.50 horas, La 1 arrancará la emisión de esta primera gala, en la que ocho de los participantes actuarán por primera vez en directo más de un mes después de que se lanzaran sus canciones. El Palau d'Esports L'Illa acogerá este espectáculo, del que saldrá el representante de España en el festival.

Lérica (Astronauta), Noan (Te echo de -), Sofía Coll (Here to Stay), Mantra (Me vas a ver), Miss Caffeina (Bla Bla Bla), Quique Niza (Prisionero), Angy Fernández (Sé quién soy) y Nebulossa (Zorra) son los ocho artistas que actúan en este estreno.

Tras las puntuaciones del público con sus llamadas y mensajes (25%), el voto demoscópico (25%) y el jurado profesional (50%), cuatro de ellos serán eliminados y los otros cuatro se clasificarán para la gran final del sábado 3 de febrero.

Pero, mientras tanto, hay que ver cómo son sus puestas en escena en esta primera semifinal, que puedes seguir minuto a minuto con 20minutos: