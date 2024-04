Preocupación por la salud de Isabel Pantoja: "No es tan leve como nos están contando"

Europa Press via Getty Images

Isabel Pantoja ha informado de que, por motivos de salud y siguiendo estrictamente el consejo de los médicos, se veía obligada a suspender su actuación prevista en el Recinto Ferial de Tenerife.

De esta manera, el espectáculo, programado para el martes 30 de abril, será aplazado. Así, todos aquellos que hubieran adquirido sus entradas podrán utilizarlas para la nueva fecha; o bien pedir a la organización que les devuelvan el dinero.

Este jueves, desde el plató de Espejo Público Gema López desveló que la enfermedad que padece la cantante, y que la ha obligado a suspender este espectáculo, es la tromboflebitis, una inflamación que provoca la formación de un coágulo en la sangre que supone el bloqueo de una o más venas.

Este fin de semana, en Fiesta, dieron más detalles del estado de salud de la tonadillera, que podría cancelar más conciertos. Y es que, según contaron, podría ser incluso intervenida debido a un problema de salud "serio, aunque no grave". Eso sí, en cualquier caso dejaron claro que "no es tan leve como lo están contando".

"El próximo concierto es el 25 de mayo en Zaragoza y puede que también se suspenda por la información que tiene este programa: la situación de salud de Isabel Pantoja podría no ser tan leve como nos han contado", contó Jorge Moreno.

"Yo creo que todo el mundo tiene que parar y pensar más en ella. No puedo tirarme a la piscina, deseo que se recupere al cien por cien y lo dé todo en sus próximos conciertos", reaccionó Amor Romeira, que dice ser amiga de la artista. "Me dicen que van a intentar por todos los medios que no se cancele Zaragoza, todo dependerá de cómo se encuentre ella. Quieren confiar en que se va a recuperar", remató.

Por su parte, Enrique del Pozo sí quiso ir más allá: "Tiene una cosa seria, no grave, pero se tiene que poner en manos de los médicos".