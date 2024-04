Bertín Osborne ya ha visto al bebé de Gabriela Guillén: "Quiere confirmar que es el padre"

Pipi Estrada la revelado en Fiesta que Bertín Osborne ya ha visto al bebé de Gabriela Guillén, que supuestamente es hijo suyo. Eso sí, ha sido en fotos. Según contó el periodista deportivo en Fiesta, el artista ha podido ver cómo es el niño a través de José Luis López 'el Turronero'. "Se queda callado", fue la reacción de Osborne.

El artista, que aún no ha recibido la demanda de paternidad interpuesta por Gabriela Guillén, hizo una reflexión ante el colaborador de televisión que le dejó en shock. "Me impactó porque es una realidad muy clara. Me dijo que, cuando te falla la salud, te das cuenta de muchas cosas. Ves la vida de una forma completamente diferente", contó Estrada.

"Esto quiere decir que este Bertín de ahora está mucho más pausado, mucho más tranquilo y, aparentemente, va a llevar la situación del tema de la paternidad de forma distinta", indicó,

"Cuando todo se solucione, se verá más claro. Él está en ese proceso de solucionar la situación. Él lo que quiere es confirmar que es el padre de ese hijo", señaló el periodista.

Según Pipi, 'El Turronero' mantiene una relación "afable" con Gabriela Guillén. "Es ella la que más le llama y la que más insiste. José Luis es una persona tan bondadosa que no niega la conversación a nadie. Ella busca una cercanía por esa vía".