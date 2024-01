Este jueves, el Club Social de Vamos a ver ha contado con un miembro más al que el propio Joaquín Prat, presentador del matinal de Telecinco, se ha encargado personalmente de anunciar y, además, ha comunicado lo que hará la organización del programa en caso de que la nueva colaboradora no esté a la altura.

"Hoy tenemos a Sandra Aladro, Carmen Borrego, Adriana Dorronsoro, Alessandro Lecquio y a la nueva colaboradora de Vamos a ver", ha comenzado el periodista. "Es un ejercicio absoluto de nepotismo, más claro que el agua, favorecer a un familiar para conseguir prevendas... menos mal que esto no es la televisión pública porque ya estaría yo denunciado", ha ironizado Prat.

Tras esto, el presentador del matinal ha apuntado: "No soy yo, sino la productora de este programa, que no es la que me contrata a mí, la que ha decidido contratar por méritos estrictamente profesionales a mi santa hermana, Alejandra Prat".

"Hola, cariño", se ha dirigido Joaquín a su hermana, quien ha respondido: "No puedo estar más feliz por el nepotismo". "Saquen sus conclusiones. Ella se va a ganar este puesto como lo hacen todos ellos...", ha apuntado el presentador que, enseguida, ha sido interrumpido por su hermana: "Y, si no, me voy a mi casa". "Eso es, si no lo hace, la mandamos directamente a su casa, en Barcelona, o también tiene la mía para quedarse".