Por qué Pablo Motos usa un guion escrito de su puño y letra en 'El Hormiguero'

Casi todos los programas de televisión, por no decir que todos, están guionizados, dejando poco para la improvisación de los presentadores o invitados. Pablo Motos no es una excepción, pero sí que es verdad que el guion del valenciano tiene una peculiaridad, está escrito de su puño y letra con un rotulador.

Aunque en ocasiones se salen del guion, los conductores de concursos o magazines tienen el minuto a minuto por escrito para saber qué tienen que hacer en cada momento o lo que va a suceder.

Cómo se prepara Pablo Motos el programa

El valenciano se prepara las preguntas que le hará a sus invitados en un folio en blanco que lleva con él durante la emisión de El Hormiguero, que repasa, tacha o marca según avanza la entrevista.

Así mostró el guion con Miguel Ángel Revilla

El pasado 5 de octubre, el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla acudió al plató del programa de Antena 3 para hacer un repaso de su trayectoria en la política.

Como suele suceder con las visitas del cántabro, el político consumió todo el tiempo del programa: "¿Pero ya se acaba esto?", afirmó cuando Motos le avisó del final.

Miguel Ángel Revilla, en 'El Hormiguero' CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Sí, ¿te parece corto? No has hecho otra cosa más que hablar, he hecho tres preguntas en toda la noche", afirmó el valenciano, mostrando a cámara el folio donde tenía unas 25 cuestiones que le había querido plantear a Revilla.

El guion con las preguntas (todo en mayúsculas) se pudo ver claramente, y los espectadores observaron como la primera era "¿Cómo lo llevas?"; seguida por "cuadros - habitación tortura - museo bigote" o "política mentir".

Preguntas de Pablo Motos a Miguel Ángel Revilla, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Pablo Motos no usa pinganillo

También volvió a enseñar el guion el 7 de noviembre, cuando le visitaron Los Morancos. Jorge Cadaval miró el folio que tenía el presentador sobre la mesa y le dijo: "Oye, ¿tú llevas ahí un guion? No sabía que tenías guion, pensaba que tenías un pinganillo".

Entonces Motos le explicó el motivo por el que no usaba pinganillo desde que lo hizo en el primer programa de El Hormiguero, hace ya 18 años, cuando arrancaron sus emisiones en Cuatro antes de dar el salto a Antena 3.

"No tengo, me da mucho asco", afirmó. Y lo argumentó diciendo: "Primero, porque te mandan y a mí no me gusta que me manden. Segundo, el pinganillo hace un ruidito que, para la gente que tiene el oído normal, bueno, pero yo tengo el oído raro...".

"Me lo puse el primer día, hace 18 años, y fuera. Lo tiré. Así nadie me dice nada. Me hago notas, así, a la antigua", explicando el motivo por el que se prepara su guion y sus preguntas.