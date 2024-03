La policía inicia una investigación en Andorra a raíz del reportaje sobre OnlyFans de 'Equipo de investigación', en La Sexta

Constantemente en redes sociales se promociona OnlyFans como una manera de hacerse rico en muy poco tiempo, sobre todo entre mujeres jóvenes que en esa plataforma suben vídeos de contenido sexual o erótico a cambio de dinero. Sin embargo, esa red social tiene muchas sombras que nunca salen a relucir.

Sí las ha puesto de manifiesto Equipo de Investigación, el programa de La Sexta presentado por Gloria Serra y que bajo el título Only Fans: la red de las tentaciones, puso voz a personas que vieron cómo esa plataforma les complicó la vida.

Además, el reportaje mostraba el testimonio del conocido como "rey del OnlyFans", Sergio F., un hombre que reconocía en el reportaje ser una suerte de representante o mánager de mujeres en la plataforma, cobrándoles entre el 30 y el 50% de lo que ellas ingresan subiendo vídeos sexuales a OnlyFans.

El hombre le quitaba importancia a ese hecho, incluso cuando le preguntan si eso podría ser proxenetismo. Quien no le ha quitado importancia es la policía y las autoridades de Andorra, donde el autodenominado "rey de OnlyFans" tiene su residencia, por motivos fiscales.

"La policía ha abierto una investigación para determinar si hay vínculos en la actividad de este residente con pornografía de menores", dijo en una conversación con el Diario de Andorra la ministra de Interior y Justicia del país vecino, Ester Molné.

"Ante la alerta social", la ministra dio la orden de abrir una línea de investigación. "Estamos preocupados por el bienestar de todas las personas y, sobre todo, de los menores, porque son vulnerables", añadió la mandataria, a raíz de las declaraciones de Sergio F. en el programa.

El rey de OnlyFans aseguraba en el programa: "Me gusta que tengan un perfil de inocente, pero que obviamente estén buenas. Si me dice que no hace explícito, que no hace masturbaciones, no me interesa el perfil. Las jóvenes gustan más; es una realidad". Ante la pregunta del reportero de si deberían rozar la mayoría de edad, entre risas, el entrevistado decía: "Si son menores, mejor", algo que puso en alerta a las autoridades de Andorra.