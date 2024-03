Miguel Guerrero, de 'La isla de las tentaciones', cuenta en lo que gana en Onlyfans

Equipo de Investigación centró sus miradas este viernes en la plataforma Onlyfans y el aumento que ha experimentado en su facturación desde la pandemia. Uno de los testimonios del reportaje ha sido Miguel Guerrero, exfutbolista del Vélez C.F. y concursante de la sexta edición de La isla de las tentaciones, quien asegura que le ha cambiado la vida económicamente.

El exparticipante de realities representa al 3% de la población masculina que crea contenido de tipo sexual en la red social de pago por contenidos y abrió su cuenta hace seis meses. Desde entonces, al menos 10.000 personas se han suscrito a su canal y pagan por ver las fotos y vídeos que publica cada día y que realiza en un apartamento que alquila como plató.

Guerrero ha asegurado en el programa de Gloria Serra que llegó a ganar 86.272 dólares entre julio de 2023 y febrero de 2024, es decir, alrededor de 80.000 euros, por lo que "no hay un mes que baje de las cinco cifras".

Los usuarios que consumen sus publicaciones deben pagar 9,99 euros cada mes para estar suscritos a su canal, pero también obtiene ingresos cuando interactúa con sus fans.

"Me ofrecieron 500 euros por tomarme un café y estuve una hora con esa persona, no quería nada sexual conmigo, pero el hecho de conocerme, estar conmigo tomarse un café. Y esa ha sido la única la única vez que he tenido un encuentro con una persona", ha relatado.

El exfutbolista también ha contado como fueron sus inicios: "Yo al principio empecé con cosas muy light. Cada vez vas aumentando un poquito más, un poquito más, un poquito más... vas generando ese morbo en la gente".