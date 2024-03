Un hombre se presentó en Telecinco dispuesto a casarse con Emma García: "Hay cosas que llegan al corazón"

Este domingo, Fiesta terminaba de abordar un tema de una presunta estafa cuando, de repente, Emma García quiso compartir una anécdota con los espectadores.

"Aunque no tiene que ver, me ha venido a la cabeza", matizó la presentadora vasca antes de dar paso a la anécdota.

"Me estaba acordando que una vez estaba yo trabajando en Telecinco y me dijeron que había un señor que había venido a casarse conmigo", reveló la comunicadora para sorpresa de todos los colaboradores presentes en plató. "Me dio una ternura... Era un señor que llegó a recepción con su maletita diciendo: 'vengo a casarme con Emma".

Preguntada por sus compañeros, García detalló: "Vino dos veces, en dos ocasiones. Ese señor, lógicamente, no estaba bien".

Además, confesó que, aunque no llegó a hablar con él, sí que se asomó para verle porque tenía curiosidad. "De verdad, hay cosas que llegan al corazón", reflexionaba la presentadora al respecto.