Pedro Piqueras explica el motivo por el que nunca da su opinión en los informativos: "No soy un evangelizador"

Pedro Piqueras es uno de los rostros más conocidos de Telecinco, pero a finales de año dejará la pequeña pantalla "por decisión propia", tras 17 años presentando el informativo de la noche, en los que ha informado de la actualidad sin editorializar, según ha expresado en una entrevista con El País.

"No editorializo. No soy un evangelizador, sino un canal, un narrador de lo que ocurre. Nunca me pongo al lado de nadie, es fundamental mantener distancia", ha aclarado el también director de informativos de la cadena de Mediaset.

Piqueras ha revelado que tiene sus "ideas", es "progresista", pero sólo opina "cuando se cruzan fronteras antidemocráticas". Por ello presume que "nadie sabe de qué voy", incluso "todavía hay quien me lo pregunta a la cara", lo que considera "un triunfo".

El periodista ha contado que cuando era joven aprendió "el periodismo de los hechos", de su "maestro" Jesús Hermida, a "no levantar una ceja más alta que otra: de él, que no paraba de mover el flequillo".

Tras su marcha, Carlos Franganillo ha sido el elegido para suplirle al frente de los informativos, una decisión de Mediaset consensuada con el mismo Piqueras: "Me parecía el mejor. He coincidido con él en varias coberturas, que es lo que más me ha gustado siempre como periodista".

El cambio de presentadores se producirá a finales de año y aunque aún no se ha ido, el histórico presentador admite que "ya echo de menos la tele" pero necesita "parar" porque está "atorao, como los toreros al final de temporada".