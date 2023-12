Tras el anuncio de su jubilación y su sustitución por Carlos Franganillo, Pedro Piqueras se ha convertido en un perfil interesante para ser entrevistado. Por ello, se ha sentado este miércoles con Risto Mejide en Viajando con Chester y ha hablado del mal momento actual de la cadena y el fichaje del histórico del telediario de La 1.

"Creo que es una buena elección. Yo estoy muy contento", confesó el expresentador y director de Informativos Telecinco. "Franganillo y yo entendemos el periodismo de un modo muy parecido. Siempre veía en él al tipo que me gustaría que me sucedería, porque lo veía muy parecido a lo que es mi ideal a su edad de cómo hacer las cosas".

"Él estaba muy a gusto en TVE, le trataban muy bien, así que no era fácil. Pero al final he colaborado para que viniera y estoy satisfecho con eso", aseguró.

En ese momento, el presentador opinó que llegaba en una época que no es fácil, a lo que el periodista le dijo que hay muchas épocas informativamente difíciles, como el 23F o la última etapa de Aznar en el Gobierno. "Hablo también del grupo, está en un momento muy tocado a nivel de audiencia, nos estamos resintiendo todos. ¿Tú lo has notado?", matizó Mejide.

"Yo he notado la fuga de Pasapalabra y sí que lo he sufrido", respondió Pedro Piqueras. "Pero yo confío. Me da un poco de rabia irme en un momento en el que el consejero delegado, Alessandro Salem, está apostando fuertemente por los informativos".

"Yo he remado mucho, he apostado por una persona que va a ayudar mucho. Pero yo tengo 68 años, y un proyecto informativo necesita un tiempo para consolidarse", argumentó, en referencia a que esperar todo este tiempo le plantaría con más de 70 años. "He ayudado a remar, acompañando a la persona que me va a sustituir, apostando por alguien que es bueno, y apartándome porque enseguida no voy a tener la fuerza necesaria".

"A veces noto que no soy tan ágil haciendo la escaleta como hace 10 años. Sale porque tengo un equipo estupendo alrededor", alabó. "Voy a renunciar a un sueldo importante, voy a renunciar a muchas cosas, pero tengo que parar, llevo 34 años".