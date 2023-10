Pilar Vidal, tajante con Carmen Lomana: "Que sepa toda España que esta mujer, que va de supereducada, me ha llamado gorda"

Este jueves, tras abordar el problema de la gordofobia, Espejo Público ha vivido uno de sus momentos más tensos que se recuerdan. Todo ha sucedido entre Carmen Lomana y Pilar Vidal por un comentario que la primera habría hecho en la reunión de temas del matinal.

En la citada reunión, Lomana aseguraba que "lo de menos es estar gordo o no, sino los problemas de salud que se pueden generar" para, después, pedir perdón a Pilar Vidal por si se sentía ofendida y aludida al hablar de tallas grandes, algo que no ha sentado nada bien a la periodista.

"Que sepa toda España que la señora Carmen Lomana, que va de paz y amor y de supereducada, me ha llamado gorda", ha asegurado Pilar Vidal ante las cámaras del programa de Antena 3 para, además, señalar: "Todas las mujeres que tienen tu edad no pueden tener tu cuerpo".

Asimismo, la periodista ha apuntado, dirigiéndose a la empresaria: "No sabes si detrás de las personas que tienen sobrepeso hay un problema hormonal o de medicación. No lo sabes porque vives en tus mundos de yupi. Yo nunca he estado así, yo he tenido un problema y por eso estoy así. Lo sabe la gente que lo tiene que saber".

Finalmente, Vidal, con lágrimas en los ojos, ha destacado que solo a su madre le permite hacer comentarios sobre su aspecto físico: "Yo no lo hago con nadie. Me puedo meter con la opinión de alguien, con el acto que haga, pero no con el físico que tenga. Mi madre es la persona que más quiero y es la que más me lo dice y es muy crítica conmigo. A veces, discuto mucho con ella y estamos sin hablarnos un rato porque me lo dice".