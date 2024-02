Peligra la participación de Israel en Eurovisión 2024: el festival rechaza su canción por ser "demasiado política"

Apenas unos días después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ratificara la presencia de Israel en la próxima edición de Eurovisión, su participación en el festival pende de un hilo después de que la institución haya rechazado la canción que pretende presentar el país, October rain, por ser "demasiado política". Un tema que, según medios israelíes, podría hacer referencia al ataque terrorista de Hamás cometido sobre suelo hebreo el 7 de octubre de 2023.

Cabe recordar que hace dos semanas la radiotelevisión pública de Israel explicó que la canción que cantase Eden Golan en Malmö (Suecia) debía "reflejar la situación" del país. "Debe mostrar al mundo que estamos aquí para permanecer", señaló.

La corporación pública hebrea, tras la amenaza por parte de la UER de descalificarlos del festival si no cambian la canción, se ha reunido de urgencia y se ha reafirmado en su posición: "No cambiaremos la letra ni la canción, incluso a costa de que Israel no participe en Eurovisión este año", ha señalado.

Durante las últimas semanas la posible participación del país hebreo en el festival ha saltado al ámbito político. Diversos europarlamentarios progresistas pidieron en el Parlamento Europeo que se prohibiese la presencia de Israel en el evento "por el genocidio" que, opinan, está cometiendo sobre la población de Gaza.

La UER reiteró en más de una ocasión que Eurovisión era un evento "apolítico" y que Israel cumplía las condiciones para participar en él. Hasta ahora.