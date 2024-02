Zapeando ha bromeado con el vídeo de una hija enseñándole a su madre que se ha hecho un piercing en un pezón, y las colaboradoras no han tardado en opinar al respecto.

Como madres, Valeria Ros y Cristina Pedroche han comentado lo que harían como madres si sus hijas lo hicieran. "A mí me parece fenomenal. Es la crisis de la adolescencia, y hay que pasarla", ha señalado la de Getxo.

Pero la vallecana no se ha mostrado demasiado de acuerdo con su compañera, y ha compartido sus miedos con su hija Laia a la hora de que tome este tipo de decisiones.

"Yo prefiero que no se haga ningún agujero. Y lo digo yo que tengo las orejas como las tengo [llena de pendientes], pero a mí me gustaría que no se hiciera nada", ha confesado la colaboradora.

"¿Hay alguna cosa que tampoco te gustaría que hiciera [tu hija]?", le ha preguntado Dani Mateo a Pedroche. Y ella ha sido clara, asegurando que le daría miedo "todo" "No quiero que vaya al colegio, ni que se relacione con otros niños", ha bromeado.

El presentador de Zapeando le ha preguntado entonces si le gustaría que Laia se tatuara en la espalda, lo que la madrileña ha negado en rotundo. "Si se tatúa 'amor de madre' a lo mejor sí", ha dudado, entre risas.

Por su parte, Quique Peinado le ha preguntado a la influencer si pensaba lo mismo antes de ser madre, y Pedroche ha dejado claro que no, que su opinión actual es distinta a la de antes de tener a su hija "Cambia la vida...", ha señalado la de Vallecas.