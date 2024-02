Valeria Ros, antes de dedicarse de pleno a la comedia, trabajaba en marketing y publicidad. Y este miércoles ha contado en Zapeando el despido tan inusual que sufrió en esa época de su vida.

La humorista ha explicado que, cuando le comunicaron que prescindían de sus servicios, no le dejaron acercarse ya a su puesto de trabajo: "Me echaron de un trabajo y no me dejaron ni entrar en la oficina".

Valeria ha puesto en contexto a sus compañeros del programa de La Sexta: "Antes de ser cómica exitosa, trabajaba en publicidad, en agencias de publi, haciendo marketing digital, estrategia, SEO, copy... Multitask".

"Total, que entré y ya me lo dijeron en su despacho. Les dije que tenía que entrar a la salita a por mis cosas y ya las tenían allí", ha detallado la humorista sobre su despido. "No pude llegar a entrar, y yo con una ansiedad...", ha recordado.

"Me recogieron todo ellos, no me dejaron recoger mis cosas. Qué triste eso. Lo hicieron para que me fuera antes", ha insistido, enfadada al revivirlo en su mente.

Valeria ha detallado que llevaba un año trabajando en dicha agencia y cobraba "1.000 euros". "Lo mínimo", ha señalado la cómica. "¡El talento que se perdieron!", la ha animado Isabel Forner.