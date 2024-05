Pau Rigo renuncia a su derecho a recurrir la sentencia que obliga a la repetición de su juicio: "Espero poder probar mi inocencia"

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ordenó repetir el juicio contra Pau Rigo, el hombre de 84 años que mató a un ladrón que entró a robar en su vivienda. Este lunes, Vamos a ver ha emitido la carta que, en exclusiva, el anciano les ha hecho llegar.

"He decidido, de acuerdo con mi abogado, el señor Campaner, no recurrir el fallo del Tribunal de Justicia de las Islas Baleares que ordena repetir el caso contra mi persona", comienza la carta de Pau.

"Sigo confiando en la Justicia y espero poder probar mi inocencia y que castiguen a los culpables, pues me han hecho mucho daño físico y, en especial, moral, de los que todavía no me he recuperado del todo", ha agregado el hombre en la misiva.

El Tribunal ha declarado nula la sentencia absolutoria por infracción de normas esenciales de procedimiento causantes de indefensión en lo que se refiere al veredicto y a las mayorías absolutas del jurado popular encargado del caso necesarias para su obtención.

Por ello, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha ordenado la repetición del juicio en el que se declaró a Pau Rigo inocente de los cargos.