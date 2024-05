La Justicia ordena que se repita el juicio al octogenario que mató a un ladrón en su casa de Mallorca

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Tsjib) ha ordenado la repetición del juicio contra Pau Rigo, acusado de matar a tiros a un ladrón que entró en su casa de Porreres (Mallorca) en 2018 y por el que se pedía una pena de cuatro años.

El Tribunal declara nula la sentencia absolutoria por infracción de normas esenciales de procedimiento causantes de indefensión, en relación con el veredicto y las mayorías necesarias para su obtención, según ha informado el Tsjib. La Sala de lo Civil y Penal del Tsjib ha estimado así el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia que absolvió a Rigo, acusado de matar a tiros a un ladrón que entró en su casa en el año 2018.

El Tribunal declara nula la sentencia absolutoria y ordena la repetición del juicio por infracción de normas esenciales de procedimiento causantes de indefensión, en relación con el veredicto y las mayorías necesarias para su obtención.

Según la resolución, la vista deberá celebrarse con otro jurado popular y distinta magistrada o magistrado presidente. "Revisando lo actuado, formamos convicción, en coincidencia con la solicitud del Ministerio Fiscal, de que procede anular la misma y el juicio celebrado, sin que quepa hacerlo parcialmente conservando la condena de los acusados por robo, dado que los hechos enjuiciados no resultan escindibles", señalan los magistrados.

El Tribunal hace referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional referente a la nulidad de una sentencia absolutoria dictada en sede de Jurado y anulada por el TSJ por falta de motivación del veredicto. El pronunciamiento del TC "resulta de aplicación al supuesto sometido a examen".

Los magistrados estiman la pretensión anulatoria de la Fiscalía por lo que no entran a resolver la apelación del resto de defensas. Cabe recordar que, el pasado 7 de mayo, el Tribunal celebró una vista en la que la Fiscalía y la representación procesal de dos de los encausados solicitaron la nulidad de la sentencia y por tanto la repetición del juicio. En cambio, la defensa de Rigo defendió que no debía admitirse a trámite el recurso de apelación y confirmar la sentencia absolutoria. La decisión no es firme, cabe recurso de apelación.

Condena

El anciano de 83 años Pau Rigo disparó y mató a uno de los ladrones que asaltó su domicilio en febrero de 2018 y, el 22 de septiembre de 2023, un jurado popular concluyó en su culpabilidad, por cinco votos a favor y otros cuatro en contra.

Durante la ejecución del robo, Rigo, que entonces tenía 78 años, cogió una escopeta de caza y disparó contra el asaltante. Para el jubilado la Fiscalía pedía una pena de cuatro años, si bien la madre del ladrón fallecido llegó a pedir hasta 15 años por asesinato.

Sin embargo, tres días más tarde, por parte del Ministerio Público se presentó un escrito con la nulidad del veredicto "toda vez que, debido a un error material en la redacción del objeto del veredicto de culpabilidad, no se alcanzó el número de votos necesarios para la declaración de culpabilidad del acusado", repitiéndose así el juicio que finalizó en una sentencia absolutoria para el octogenario.