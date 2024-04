Así fue el pasado como actor de Richard Pena, la voz en 'off' de 'First Dates'

"¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?". Así comienza cada noche First Dates, el programa de Cuatro en el que los solteros acuden a buscar el amor.

Esa frase la pronuncia cada noche Richard Pena, que es el encargado de presentar todos los días a algunos de los comensales que pasaran por el restaurante de Carlos Sobera.

El barcelonés lleva desde 2016 en el programa y, aparte de prestar su voz, también ha trabajado en el departamento de casting para seleccionar a las parejas, en el de guion o en los programas especiales en Mtmad que se llamó First Dates Lessons.

Richard Pena, en 'First Dates'. CUATRO

Aunque todavía no ha probado suerte en First Dates para buscar el amor, como hizo su compañera Cristina Zapata, Pena no lo ha descartado, como ha comentado en alguna ocasión. Eso sí, una vez fue de acompañante de su tía, que visitó el programa en busca de pareja.

De malvado en 'El secreto de Puente Viejo'

Lo que algunos espectadores desconocen es que Pena también es actor, y ha participado en varias series, películas o cortometrajes, por los que ha sido premiado.

Una de ellas fue El secreto de Puente Viejo, donde dio vida al malvado Lewis Wilder durante una temporada en la longeva ficción de Antena 3, que estuvo en pantalla de 2011 a 2020.

A principios de septiembre del año pasado, a los espectadores de Cuéntame cómo pasó les resultó familiar la voz del presentador que anunciaba el secuestro de Miguel Ángel Blanco en el capítulo de la serie de La 1.

En la imagen se podía ver a Herminia (María Galiana) planchando mientras tenía de fondo el informativo en el que aparecía el actor barcelonés dando la noticia.

El intérprete apareció con un look muy diferente al que lleva normalmente, ya que le tiñeron de castaño en el capítulo de la serie de RTVE donde se podía ver a la familia Alcántara en vilo por el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP en 1997.

También trabajó en Gym Tony de Cuatro y en Amar es para siempre de Antena 3. En el cine también ha hecho varias apariciones, ya que en Perdiendo el norte interpretaba al novio alemán de Blanca Suárez y Cuerpo de élite era un vigilante de seguridad.

Premiado por su interpretación

El actor también ganó el premio a la Mejor Interpretación en el segundo Festival de Cine Internacional AIFF de Madrid por el corto Degenerados; y uno de sus últimos proyectos fue en HBO Max, donde hacía de mayordomo en una de las villas de los concursantes de FBoy Island, espacio presentado por Valeria Ros.

Su queja por los papeles que le ofrecen

Pena destaca que solo le ofrecen papeles de personajes extranjeros por su físico: "Ese es un cabreo personal que tengo con la industria del cine por el tema de las razas", afirma.

"Hace años que no hago un casting porque los directores me dicen que soy el guiri cachas, nada más, y hasta que no tengan un papel de eso, no me llaman", comenta Pena.

Y señala que "cuando quieren a un guiri, contratan a uno de verdad. Me encantaría hacer muchas más cosas como actor, pero esta barrera no se rompe, por lo menos conmigo. Es que no me dicen que no me contratan porque sea malo, si no por esa barrera".