Blanca, sorprendida con su cita de 'First Dates': "Va muy limpio para vivir solo"

Blanca acudió este lunes por segunda vez a First Dates para encontrar el amor: "¿Qué pasa contigo, que no hay manera de que consigamos que tengas una pareja?", señaló Carlos Sobera a su llegada.

La comensal le explicó que "en mi última cita quedamos en que sí, en que queríamos una segunda al salir de aquí, pero luego me dijo que, él en su casa y yo en la mía. A ver si hay suerte ahora".

Y es que madrileña contó que llevaba ya cinco años y medio viuda y, a pesar de las decepciones, no tiraba la toalla de volver a enamorarse. Con sus siete hijos bien 'colocados', dejó claro que lo que quería era encontrar a alguien cariñoso y amable, a un compañero de vida con el que compartir el día a día y ser feliz.

Blanca, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Juan, un jubilado que, dejó a todos sorprendidos al hacer su entrada en el restaurante de Cuatro con una montera en la cabeza: "En mi juventud fui aprendiz de novillero, pero he perdido en carnet", admitió.

El presentador le acompañó a la barra donde puedo ver por primera vez a Blanca, su compañera de la noche: "Es como todas las mujeres, pero está bien".

Tras conocerse, ambos pasaron a la mesa para cenar y seguir averiguando cosas el uno del otro. Blanca le habló de sus siete hijos, mientras que Juan comentó que nunca había estado casado, ni tenía descendientes.

Juan, en 'First Dates'. MEDIASET

"Yo he sido como los marineros, una novia en cada puerto, pero siempre he procurado que no se quedaran embarazadas y ahora estoy solo", confesó el comensal.

"Pues la verdad es que va muy limpio para vivir solo", observó ella. La velada fue interrumpida repentinamente por una llamada al móvil de Juan: "La que llamaba era una amiga a la que le he tirado los tejos algunas veces, pero es muy joven", aclaró sin su cita delante.

Juan y Blanca, en 'First Dates'. MEDIASET

Los jubilados decidieron pasar a tomar el postre en el reservado y aprovecharon a bailar un pasodoble, momento en el cual Juan se lanzó a besar a su pareja una y otra vez.

Al final, los dos dejaron claro que querían repetir: "Sí que querría una segunda cita con ella por lo amable y lo cariñosa que ha sido". Blanca, por su parte, contestó: "Digo lo mismo, me ha gustado, es muy bueno, muy noble y muy cariñoso".