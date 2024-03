La revista Semana ha desvelado la separación entre José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y Paola Olmedo. Esta ruptura se produce casi dos años después de pasar por el altar y con un hijo de por medio.

Si bien ambos viven al margen de los medios de comunicación, la ya exnuera de la superviviente ha sido captada por el programa TardeAR este miércoles.

De esta forma, Paula Olmedo ha reaparecido en televisión. Y lo ha hecho "sonriente" y "muy educada", tal y como ha señalado Iván García, el reportero del programa de Telecinco. "Me he fijado en esa carita triste, en esos ojos tristes", ha matizado el periodista.

En las imágenes se ve al periodista siguiendo a Olmedo. "Me has asustado", le decía al periodista al verle. Aunque no ha querido pronunciarse sobre su reciente ruptura, ha expresado que está bien y que tienen una buena relación con José María por el niño.

"No me gusta esto, lo siento", le ha señalado la exnuera de Borrego al reportero después de varias preguntas. Paola Olmedo tampoco le ha contestado al reportero sobre si está viendo a Carmen Borrego en Supervivientes.