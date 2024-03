Paco León se sacó el carnet de conducir, pero solo lo usó una vez: "Me llevé dos retrovisores"

Las anécdotas de Paco León en Martínez y Hermanos desataron las risas de los invitados y del público. Una de ellas fue la de su carnet de conducir, algo por lo que le preguntó Dani Martínez.

"Me saqué el carnet para hacer una película", comenzó a explicar. "Nunca lo he usado", confesó, haciendo reír a todos los presentes. "Ni siquiera en la película para la que me lo saqué", añadió, aumentando así la gracia del relato.

Paco explicó que sí que intentó conducir en una ocasión: "Me llevé dos retrovisores. Es un estrés". Esa fue la segunda vez que condujo, realmente, puesto que la primera fue el día que aprobó el examen.

"Me hicieron un examen muy largo en Cuenca", recordó. En total, estuvieron 40 minutos entre ir a Toledo y volver: "Pero yo decía: 150 kilómetros por hora, ¿yo hago así y morimos?".

Leo Harlem se unió a la broma: "¿Lo de las sirenas de la Policía empezó ahí o fue antes?". Finalmente, el actor contó cómo era Cuenca para conducir y dejó claro que no tenía intención de volver a coger un coche.