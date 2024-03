Hiba Abouk recuerda cuando Brad Pitt le confundió con Angelina Jolie: "Se le cambió al cara"

"¿Alguna vez te han confundido con algún famoso?", preguntaba Dani Martínez a sus invitados durante la noche del lunes en Martínez y Hermanos. Hiba Abouk, Leo Harlem y Paco León respondieron afirmativamente.

La actriz contó su gran parecido físico con Angelina Jolie: "Me ha pasado varias veces y me pasa todavía. La última vez, el año pasado". Además, confesó algo que pocos en plató esperaban oír. "Me pasó con Brad Pitt", aseguró, siendo este exmarido de la actriz estadounidense.

"Fue en el estreno de Babylon el año pasado en París. Él pasó a mi lado, me vio y se le cambió la cara. Yo me di cuenta de que me estaba mirando más de lo normal y entonces me dijo "hola" y se fue", relató Hiba.

La invitada explicó que fue al estreno porque una amiga suya, Li Jun Li, salía en la película, y quien habló con Brad Pitt más tarde: "Me dijo que le había dicho que me parecía un montón".