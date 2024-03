Hiba Abouk se pronuncia sobre su separación de Achraf Hakimi: "Físicamente me consumió, fue una decisión muy dura"

El duro divorcio de Hiba Abouk y Achraf Hakimi fue tanto polémico como mediático. Sin embargo, la actriz apenas se ha pronunciado sobre el tema, pues prefirió mantenerse al margen y regresar a Madrid tras varios años en París, donde su ya exmarido jugaba en el PSG. Pero esta semana, se ha sincerado en el pódcast de Vicky Martín Berrocal.

A solas con..., el programa de la diseñadora, recibió este martes a la protagonista de El Príncipe, la cual dejó su profesión aparcada temporalmente para centrarse en su familia. Sin embargo, su matrimonio con el futbolista terminó en primavera de 2023.

La actriz se casó con él en 2019 y tiene dos hijos en común, Amin, de cuatro años, y Naim, de dos. Y a los pequeños es a quien más ha querido proteger tras su tormentosa separación, que llegó después de que el deportista fuera acusado de violar presuntamente a una joven de 23 años. "Estoy del lado de las víctimas", fue lo que declaró ella tras romper su silencio, algo que fue muy aplaudido.

Ahora, ha vuelto a reiterar que todo lo que vivió fue muy duro, pero sigue creyendo en el amor para toda la vida. "¿A qué has tenido que resistir?", le pregunta Vicky Martín Berrocal en su formato de entrevistas de Podium Podcast.

"A muchos cambios de última hora que, con niños, de repente te desestabiliza todo", responde. "Una ruptura amorosa, un divorcio... Todo esto con niños de por miedo es una dimensión mucho más grande, porque ya no tomas decisiones por ti, tomas decisiones pensando en el bienestar de todos"

"Todo lo que tenga que ver con el núcleo de tus valores y de tu familia, si ahí recibes golpes, son los más duros de encajar", opina Hiba Abouk. "Es ahí donde me he dado cuenta de que lo he resuelto muy bien. Y la gente me lo ha dicho: 'qué bien te has callado cuando decidiste callarte y qué bien has hablado cuando decidiste hablar'".

Aun así, y aunque su proceso ha sido muy mediático, asegura que no le afectan las críticas: "Me importa lo que diga de mí la gente a la que quiero, mis amigos, mi familia. Pero la gente a la que no conozco no me importa nada. De hecho, tengo muchísimos haters, obviamente, pero no tengo ahí puesta la concentración".

"Todos los defectos los he tenido donde los hombres, no he atinado, no he sabido... Ahí sí creo en la mala suerte", defiende. "¿Algún hombre que no ha sido una desilusión?", le cuestiona la entrevistadora, a lo que ella responde tajante que "todos" lo han sido.

Entonces, Abouk habla directamente sobre la forma en la que terminó su relación con Achraf Hakimi. "Se sale... Hay que pensárselo con muchísimo tiempo, debatiendo mucho contigo misma y con él, porque es el implicado", relata.

"Lo que hay que hacer siempre es salir sin egos, con muchísima tranquilidad y, sobre todo, que cualquier decisión que tomáramos fuera pensando en los niños, que no les perjudicase lo más mínimo nada de lo que estaba pasando", añade la actriz. "Dejé mi profesión de lado y, en cuanto dejé a mi marido, volví a mi profesión. No es fácil pero es la realidad".

La intérprete ya defendió anteriormente que se encontraba en un buen momento, y es que asegura que el deporte, en concreto el boxeo, le sirvió mucho para despejar la mente. Al igual que su profesión: "Sufro, porque cualquier desamor es duro, pero ¿tenemos salud? Pues a trabajar".

"He tenido momentos durísimos", sostiene Hiba Abouk. "Físicamente me consumió. Era una decisión muy dura para mí. Yo sigo creyendo en el amor eterno".

"Cuando es tu sueño formar una familia, eres capaz de dejar todo, tu éxito y tu trabajo, para poner a tu familia por delante y eso se rompe un poco...", reflexiona, con expresión de dolor. No obstante, recalca que "no tiene rencor" y agradece todo el "apoyo incondicional" que ha tenido de sus amigos y su familia.