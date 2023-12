Pablo Motos 'se pasa de la raya' con un monólogo inspirado en Omar Montes: "Va dedicado a ti"

Algo más de un mes después de hacer Pablo Motos su último monólogo de 'pasarse de la raya' en El Hormiguero, este martes volvió a protagonizar su sección con un claro protagonista, Omar Montes, el invitado del día.

El presentador explicó cómo se le ocurrió el texto: "No es de ti, pero está inspirada en ti", le dijo al cantante. "Esto es lo que se me ocurrió después de pasar una tarde juntos, así que hoy la sección va dedicada a ti", añadió.

El valenciano comenzó diciendo que "si me metieran en la cárcel y tuviera que elegir compañero de celda, no elegiría a un sumiso acobardado, sino a un tipo duro, valiente y peligroso".

Pablo Motos y Omar Montes, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"No me importaría que me partiese la boca o me rajase a la primera porque estoy seguro de que lo haría de frente, cara a cara, sin esperar a que estuviese distraído o dormido", señaló.

El conductor del programa continuó diciendo que "no lo haría a traición, a lo mejor, como un sumiso acobardado. El encierro sería mucho más emocionante porque aprendería esas cosas que solo saben los que se atreven a saltarse todas las reglas y caminar sin miedo por la vida"

"Le copiaría alguna de esas miradas que hielan la sangre y paralizan, por si tengo que enfrentarme a algún degenerado. Por, con los tipos duros de verdad, no tienes que dormir con un ojo abierto. Sabes a qué atenerte", aseguró.

Y comentó que "no se andan con rodeos y, si te ganas su confianza y su respeto, puedes tener un cómplice leal en cualquier situación. Son gente que da la cara cuando hay que darla, que dan un paso a tiempo cuando los demás se quedan quietos".

Omar Montes, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"A mí me dan más miedo los mansos que salen corriendo a la primera de cambio, esos sujetos que se arrugan y se lo guardan esperando a que tropieces en caso de tener que decir algo contra ti", afirmó Motos.

El presentador dijo que "los hipócritas dicen lo que no piensan para quedar bien y quejarse. Son los críticos y los llorones que nunca son felices ni proporcionan felicidad".

"Los que dicen quererte y no te quieren, lo que dicen estar contigo cuando en el fondo están contra ti. Yo, a esa gente, no la quiero en mi vida. Quiero a la gente que tiene el arrojo de ser auténtico. Con sus fallos, sus defectos y sus sombras", concluyó.