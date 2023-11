Pablo Motos desvela por qué no usa pinganillo en 'El Hormiguero': "Me lo puse el primer día y lo tiré"

No es extraño ver a Pablo Motos desvelando en pleno directo a los espectadores algunos de los entresijos de El Hormiguero que no se suelen ver en pantalla, como los exteriores del plató, los pasillos o los camerinos. Esta semana, el presentador ha dado un paso más allá y ha desvelado que no lleva pinganillo, un recurso con el que se trabaja de manera habitual en programas de televisión.

Sucedió durante su entrevista con Los Morancos, cuando Jorge Cadaval se interesó por los folios que tenía Motos sobre la mesa y que consultaba cada poco tiempo.

"¿Esto es tu guion? Yo no sabía que tú tenías un guion, yo creía que tenías tu pinganillo", ha interrumpido el actor y humorista a Pablo Motos, que no ha dudado en mostrarle el folio donde se aprecian, escritas a mano, algunas partes de la entrevista.

"No tengo pinganillo, me da mucho asco", ha respondido Motos al comentario de Jorge Cadaval, que quiso saber por qué.

"Primero, porque te mandan, y a mí no me gusta que me manden", se sinceró Pablo Motos. En segundo lugar, añadió el presentador, el dispositivo "hace un ruidito al final que la gente que tiene un oído normal no tiene, pero yo tengo un oído muy raro".

"Me lo puse el primer día, hace 18 años, y dije: 'Uy'. Y lo tiré. Y así nadie me dice nada y hago lo que me da la gana", ha reconocido.

Volviendo a su guion manuscrito, Pablo Motos ha contado que se "hace notas, así, a la antigua". Por ejemplo, una de las cuestiones estaba apuntada bajo el título de "tecnologías de mayores. Preguntarle a César: ¿qué es un reel?", sugirió Motos antes de dirigirse a César Cadaval, que no supo responder a esta cuestión.

"A mí me estáis haciendo unas preguntas muy raras", contestó el cómico, provocando las carcajadas del público.