Pablo Motos llama la atención a Tamara Falcó en 'El Hormiguero' por no saberse la letra de 'Fría', la canción de Enrique Iglesias

El Hormiguero comenzó este jueves, como suele hacerlo cada día, con Pablo Motos y Jorge Ventosa al frente del variado 'grupo de baile' que les acompaña cada día.

Al finalizar, el presentador presentó las secciones del día y antes de anunciar a los invitados de la semana que viene, se dirigió hacia Tamara Falcó.

"No quiero empezar la noche siendo muy malvado, pero estoy detectando que Tamara movía los labios de forma muy rara, que no te sabes la canción de tu hermano Enrique", le dijo el valenciano a su colaboradora.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Ella le contestó: "Me sé trocitos... ¿Qué necesidad hay de esto?", a lo que Motos le respondió: "Estaba todo el mundo haciendo playback y me ha parecido que, de repente...".

La marquesa de Griñón pidió que volvieran a poner la canción "para saber quién se la sabe de todo el coro". DJ Valdi puso el tema y Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y la hija de Isabel Preysler se pusieron a cantar y bailar.

"Tiene razón Tamara, Juan también ha hecho la envolvente...", admitió el presentador antes de dar comienzo al programa. Tras la entrevista a Raquel Sánchez Silva y Juanra Bonet, Motos dio paso a la tertulia de actualidad.

Allí se disculpó con Falcó: "Perdóname, es que lo he visto antes y no lo he podido evitar". Ella le contestó que "menos mal que la letra de mi hermano es muy fácil". Motos concluyó el tema diciendo: "Hasta aquí el examen de canciones de Enrique Iglesias".