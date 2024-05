Raquel Sánchez Silva desvela en 'El Hormiguero' los dos 'culpables' de su participación en 'Tu cara me suena'

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de Juanra Bonet y Raquel Sánchez Silva. Ambos hablaron con Pablo Motos de la nueva temporada de Tu cara me suena, que se emite todos los viernes en el prime time de Atresmedia.

La presentadora desveló los dos 'culpables' de su participación en el concurso de Antena 3: "He ido a Tu cara me suena por Jorge Salvador, que cuando participé en El Desafío me enseñó que podía superar mis miedos".

Y añadió que "Pablo Motos fue la otra persona que me incitó a participar. Fue por una frase que dijo: No intentes enfrentarte al miedo, atraviésalo. A mí me daba pánico cantar en público y ahora lo estoy haciendo".

Raquel Sánchez Silva y Juanra Bonet, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

La plasentina también hizo un llamamiento sobre Bonet: "No sabía que Juanra había estudiado interpretación. Que no esté haciendo ficción es un error de los directores en España".