Óscar Díaz se une a un selecto club de 'Pasapalabra' en el que solo hay 9 integrantes

El concurso Pasapalabra, de Antena 3, es uno de los formatos más complicados de la televisión, no solo porque exija una gran cantidad de conocimientos y dominio de las palabras, sino porque a menudo los concursantes se baten contra rivales tan buenos como ellos mismos.

Es por eso que es muy infrecuente que los concursantes superen varios programas seguidos y aún más que lleguen a los 100, como acaba de hacer Óscar Díaz, uniéndose así al selecto club de los que han llegado a esa cifra.

Hasta ahora sólo 9 personas habían conseguido ese reto: Moisés Laguardia, con más de 200 programas y actual rival de Óscar Díaz. También tienen carnet de veteranos Fran González, que llegó a los 168 y Antonio Ruiz (127), Jero Hernández (121 y 120), Orestes Barbero (360), David Leo García (109), Pablo Díaz (260), Jaime Conde (102), Rafa Castaño (197).

Díaz aprovechó este hito para hacer una reflexión sobre cómo Pasapalabra le ha cambiado la vida. "Además de servirme de ancla en un momento muy complicado, en el estudio me encontré a mis abuelos, a las palabras sencillas que me enseñaron con tanta pasión y que formaban parte de su día a día en el campo", decía en Instagram el concursante.

"Me encontré también a mi madre, tutora de mis primeras lecturas y guía que me llevó de la mano a leer esas primeras cartillas, e incluso a mi padre, cuya temprana marcha me impidió compartir muchas palabras que seguramente le habría encantado enseñarme", añadía, acordándose también de sus hermanas, de sus amigos y de otros muchos momentos en los que aprendió términos.

"Todas esas cosas, esos recuerdos que se despiertan y avivan, esas palabras asociadas a personas o momentos, valen mucho más que cualquier premio", sentenciaba el concursante.