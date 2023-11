Nuria Marín revela si gana más dinero trabajando en Telecinco o en TikTok

La presentadora Nuria Marín es uno de los rostros con más carisma y más valorados por el público de Mediaset, pero además es una de las influencers españolas más prometedoras de TikTok, donde ya acumula más de 1,8 millones de seguidores.

La periodista, que ahora presenta Socialité los fines de semana pero que ha sido presentadora de Cazamariposas, Sálvame, La casa Fuerte, La última cena o Deluxe, contaba en una entrevista en L'eclipsi de El suplement, en 3Cat, si gana más dinero con ese trabajo en redes sociales o con su empleo en Telecinco.

"El TikTok me lo hice por un desengaño profesional y porque salía mucho en la tele y de golpe no, y veía que iba un día a la semana a Socialité y me veía desentrenada", explicaba sobre por qué comenzó a volcarse en esa red social.

"Si no haces mucha televisión, si no hablas mucho... Me trababa y por eso empecé a hacer tiktoks, para llegar en forma a Socialité", hacía ver. Y le fue bien. Tanto, que comenzó a tomar impulso hasta alcanzar ya los casi dos millones de seguidores, a pesar de lo cual, sufrió prejuicios.

"Me funcionó superbien, y mira que mucha gente de la profesión se reía de mí, muchísimo. Y ahora han venido a pedirme ayuda, preguntándome: ¿Cómo haces para subir de seguidores?", explicaba Marín.

Y, ¿cómo se hace? "Hay que tener una capacidad de compromiso y de sacrificio grande, paso muchas horas", revelaba la periodista. "Trabajo mucho, sábado, domingo, te vas de vacaciones y tienes que seguir subiendo contenido", hacía ver, pues una red social puede ser un trabajo tan exigente como cualquier otro.

El presentador que la entrevistaba, Roger Escapa, no dudó en preguntar: "¿Ganas más pasta en TikTok o en los programas convencionales?".

Y Nuria Marín no dudó en contestar: "Gano más dinero con las redes, sí. A las marcas les gusta el contenido y me contratan para que haga publicidad en mis redes sociales", explicaba por fin.