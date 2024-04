La nueva cara de Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, cifrada en 30.000 euros

Después de que Alfonso Díez reapareciera recientemente en una entrega de premios con una nueva expresión facial, mucho más rejuvenecida, que ha impactado mucho, Espejó Público se puso manos a la obra para saber qué se ha hecho en la cara y cuánto le ha costado.

Y es que ahora, casi dos décadas después de que llegara a nuestras vidas por su romance con la duquesa de Alba, Alfonso Díez luce más joven que nunca, con un rostro mucho más liso y afinado. Según el programa de Antena 3, no sería de extrañar que se haya servido de la medicina estética para tener tan buena cara como la que ya lucía en 2021.

"Puede que no le hayáis reconocido, tu cara no me suena, Alfonso. Si esto lo hace una mujer, le ponemos a escurrir", fue la reacción, hace unos días, de Sonsoles Ónega al 'nuevo' rostro del exfuncionario.

Miguel de la Peña, cirujano estético y director de las clínicas Diego de León, se mostró muy claro sobre las operaciones de Alfonso Díez para conseguir ese nuevo rostro. "Podríamos decir que se ha hecho el catálogo completo de tratamientos médicos y quirúrgicos. "Implante capilar, el pack bye, bye arrugas, la blefaroplastia completa, superior e inferior, la rinoplastia, la redensificación de toda la cara para las arrugas peribucales e incluso el arco mandibular", enumeró el experto. "Sin duda ha habido tratamientos quirúrgicos indudables, como la blefaroplastia superior e inferior (en relación con la cirugía de párpados) y la rinoplastia", añadió.

El doctor Miguel de la Peña calculó que estos retoques le habría costado al viudo de la duquesa unos 30.000 euros. "Hay que estar muy bien asesorado", zanjó.