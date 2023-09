El novio de Oriana, fuera de sí, acaba pateando la puerta de 'GH VIP' bajo sospechas de tongo: "Iba a llamar a la policía"

"Oriana podrá ver a su chico a cambio de sacrificar 12.000 euros del premio final", advertía desde el plató del debate Marta Flich. Gran Hermano VIP puso entre la espada y la pared a la venezolana, quien no dejó de recordar a su novio, Daniele Dal Moro, durante los cuatro primeros días que llevaba en la casa.

"No me hagáis esto, por favor" y "¡os lo suplico!", eran las frases más repetidas de la tronista, que no paraba de llorar desconsolada.

Marzoli quiso pagar de su bolsillo el dinero, pero las reglas del juego no lo permitían. Finalmente, la joven jugó en equipo y denegó la opción de ver a "su Daniele", sacrificando la cifra anteriormente citada.

Lo que no enseñaron las cámaras del directo, y que luego sí se vio en el 24 horas, es la reacción que habría tenido el novio de la venezolana. Antes, en la conexión, ya se daban pistas del estado del italiano: "Se le veía supercabreado", comentaba una de las concursantes a Marzoli, que explicó que su pareja pensaba que la iba a ver.

Después, se puedo ver a Alex Caniggia hablando con los habitantes de la cueva sobre lo que había pasado entre la pareja, que no se había visto. "Estaba gritando como un loco, pateando la puerta y diciendo que iba a llamar a la policía", explicó el argentino.

Además, indicó que "han hablado y ya está". Sin embargo, un audio filtrado ha levantado la indignación en las redes sociales y, de paso, las sospechas de tongo, ya que habría pasado un momento que no tenía que haber ocurrido.

Según el audio que se ha rescatado en las redes, Oriana sí habría hablado a través de una puerta con Daniele Da Moro cuando, se suponía, él estaba ya camino del plató. Así, se puede escuchar a la tronista dando explicaciones a, todo parece indicar, su novio.