Noemí Galera revela cuales son las cinco canciones que ya 'aborrece' de oírlas en los castings de 'Operación Triunfo'

Los castings de Operación Triunfo 2023 han pasado por Barcelona, Zaragoza, Santiago de Compostela, Bilbao, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga y Sevilla y han acabado este martes en Madrid, por donde pasaron nada menos que 3.048 personas.

En todas esas audiciones, para la que será la próxima edición en Prime Vídeo, a las que han acudido un total de unas 13.000 personas, ha habido muchas canciones que se han repetido, por fáciles, por lustrosas o por populares.

Noemí Galera, directora de Casting de Operación Triunfo, es una de las cuatro personas que se sientan durante horas, (pueden llegar a once en un solo día) a escuchar a los aspirantes, por lo que sabe muy bien cuáles son las canciones que más triunfan y dónde.

Operación Triunfo publicó una lista con 50 canciones propuestas, pero sorprendentemente no están esa lista las más repetidas. Estas son Stay, de Rihanna; Someone You Loved, de Lewis Capaldi; en Andalucía, temas de Pablo Alborán y Antonio Orozco se llevaron la palma… "que al final yo dije, mira que me caen bien, pero es que no puedo más", decía bromeando Noemí.

En el norte se repitieron más El universo sobre mí, de Amaral y Puedes contar conmigo, de La oreja de Van Gogh.

Sin embargo, oír decenas de veces la misma canción no es lo que más le molesta a Galera. "Lo que me gustaría destacar es que a veces cantan muy desmayados cuando hacen versiones de las canciones. Las cantan más lentas de lo que son. Y si tú estás cansada y encima te cantan la canción más lenta… cariño, un poquito de brillo", decía justo antes del casting de Madrid.