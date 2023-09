Noemí Galera: "El casting de 'OT' no solo es cantar, luego el público tiene que enamorarse de ellos..."

La directora de Casting Noemí Galera se ha vuelto a poner al frente de las audiciones de Operación Triunfo, que este 2023 tendrá una nueva edición en Prime Video. La experta cazatalentos ha oído junto a su equipo (hay 4 seleccionadores incluida ella) en las nueve ciudades en las que se ha hecho el casting, la última este martes en Madrid, a cerca de 13.000 personas, de las que se quedarán finalmente solo con los 16 mejores, que entrarán en la famosa Academia de OT.

¿Cuánta gente espera haber oído a cuando acabe el día de hoy?Veníamos ahora con el taxi y llegaba a la cola a la carretera, nos hemos quedado flipados, yo creo que, y no sé si me quedaré corta, que como mínimo de 2.000 a 2.500 personas veremos hoy. Y el casting no acaba hasta que los vemos a todos. [Finalmente fueron 3.048 participantes].

¿Es duro? ¿Se trae bocata?No, aquí tenemos un catering estupendo, la productora nos cuida muy bien, pero va a ser un poco agotador, seguro que hasta las 20.30 h estamos (eran las 9.30 de la mañana). Vamos a morir, pero bueno, es el último, la última oportunidad que tienen los aspirantes para presentarse. Es Madrid, que está muy bien comunicado y habrá gente que va a repetir seguro o gente que ha esperado hasta el último momento.

¿Es más receptiva las primeras horas que las últimas?Hacemos descansitos, ¿eh? Hay cuatro sets y en Youtube o en el streaming solamente se emite un set, así que hay momentos que tenemos que parar, una media hora para comer… o cuando ves que no puedes más, te das un garbeo, estiras las piernas, haces un pipí. Cuando ves que no, que que ya el cerebro se te cruje, entonces paras.

¿Busca en este casting algo distinto que no haya visto ya?La verdad es que no buscamos nada, lo hemos dicho siempre: nosotros encontramos. No sabemos si va a venir gente diferente a otras ciudades. Siempre esperamos encontrar a alguien que sea potente y que nos enamore en esta edición.

¿Ya ha encontrado a algunos de esos 16 concursantes que la enamoren?Este año el nivel de la gente es espectacular. Vienen súper preparados. Han pasado 3 años, nos hemos saltado una generación y personas que tenían en el último 15 años ahora se pueden presentar, entonces hay gente muy joven, muy buena. Si no hiciéramos este casting [el de Madrid] ya podríamos hacer OT.

¿Tiene prioridad la gente joven?Eso nunca se sabe. Cuando tengamos la foto final te lo diré. ¿Pero qué hay talento y que hay nivel? Sí, y os van a enamorar.

¿Es más fácil no conocer la historia personal de la gente a la que vas a ver cantar y no saber nada de ellos para que no influya?Prefiero solamente escuchar la voz, porque es un programa musical, eso es lo que te tiene que enganchar. Luego ya pasas a la segunda fase donde hablas con ellos, ves cómo reaccionan... Y hay un equipo de redacción que los está grabando durante todo el día. El casting no solamente es cantar, porque después están en la Academia 24 horas durante 3 meses y el público tiene que enamorarse de ellos. Poco a poco vamos descubriendo más cosas de los aspirantes.

¿E influye si ya los conoce o si han repetido?Sí que influye, claro, los conoces y dices, ‘hombre, otra vez aquí’. Es que a lo mejor vienen un día y los nervios les juegan una mala pasada o nosotros no tenemos el día y claro vienen al día siguiente y dices, leche, ¿cómo es posible que no le pusiera la pegatina este? No es una ecuación matemática, hay muchas consideraciones, es una cuestión de piel, de cómo te presentas, de mil cosas y mil factores que hay que tener en cuenta.

¿Ha notado en estos castings más presencia internacional por ir a emitirse en Prime Video?Sí que es verdad venido más gente de de Latam, hay mucha gente Argentina, Colombiana, Venezolana… No sé si es por porque se va a emitir en 30 países, que es una maravilla. Nos van a conocer un montón y por fin llegaremos a los fans en Latinoamérica que nos han seguido durante todos estos años. Sí que es cierto que hay más gente de otros países, pero no es una condición que entre que entre alguno de ellos, si nos gusta, nos da igual de donde venga.

De los que han pasado, ¿ya hay alguno que piense que lo va a ‘petar’?Sí, sí, claro, varios, pero esa es la percepción que tengo yo ahora, pero luego llegará al casting final y a lo mejor dices ‘yo pensaba que iba a ser la leche hace aguas y alguien que más o menos es discreto se te cuela en la final y es un petardazo. Hay gente que piensas que va a estar muy bien, por supuesto, eso nos pasa siempre, pero quien tiene la última palabra es el público. A nosotros nos pueden parecer que son estupendos, pero luego al público a lo mejor no les gusta y son ellos los que tienen que votar, son ellos los que tienen luego que consumir su música e ir a sus conciertos.

Se criticó mucho el llamado Pase Prime…Hoy tenemos 70 y pico para ese pase, que significa que no van a tener que hacer la cola, pero yo no miro a ver si tiene pase prime. Además, no conozco a ningún tiktoker, que tengo 56 años.

Pero usted es ‘tiktoker’...Bueno, sí, cuatro bailes para reírme... yo no conozco a esta gente y cuando llegan aquí si no cantan, no van a pasar. Yo lo que quiero es que funcione en la Academia, me da igual los seguidores que tengan. Aitana tenía 16.000 seguidores en Instagram cuando entró en la Academia. ¿Pasó algo? No.

Aquí la gente se la juega en un minuto, ¿se ha visto usted en esas alguna vez?Pues la verdad es que no me ha pasado. Pero mejor, porque tiene que ser tremendo. Pero eso es otra prueba. Si pasan van a tener que estar en un escenario como el de OT, que no es un escenario cualquiera, en un plató con un montón de cámaras, con la presión de que te están juzgando cada cada semana, que te ve muchísima gente y tu examen es cantar una canción, entonces si aquí. Que estás más o menos relajado que te. Ven cuatro, no hago más. Que dar hostias a todo el mundo. Que cuatro personas ya estás nervioso, eso también cuenta.

Usted tiene una habitación propia en la Academia… ¿Exige algo para ese espacio privado?Se llama Guantánamo (risas). No, yo no exijo nada. Duermo allí los días de gala y hay una litera de Ikea, metálica y el baño está fuera. Por las mañanas salgo en pijama y me ven todos los técnicos y digo ‘hola’ y me voy a la ducha.

Este OT se verá en todo el mundo, incluida Latinoamérica, ¿está preparada para ser una estrella internacional? ¿Que le cojan cariño o tirria en todo el mundo?Me da la risa porque no va a ser así. Si me tienen que coger algo espero que sea cariño (risas). Ni me lo planteo, porque cuando lo pienso me da mucho vértigo. Lo va a ver mucha gente y eso da impresión, pero nosotros tenemos que hacer el programa como siempre, ya está, sin pensar en la gente que nos ve. Tenemos que hacerlo lo mejor posible, intentando que los aspirantes aprendan lo máximo posible, que disfruten de su visita y que el público lo disfrute también. Lo que pase luego... Pero de estrella nada, cariño. Luego yo me voy a mi casa con mis niños y mis castings y me quedo más a gusto que un arbusto.

¿Cómo ha ido cambiando el perfil de los aspirantes todos estos años?Son más profesionales, vienen más formados, porque también tienen más facilidades que antes, cuando prácticamente nadie sabía tocar un instrumento y ahora el que no toca un poquito el piano, rasga la guitarra, sino el ukelele ¡señor, por qué señor, el ukelele!



¿Hay canciones que esté ya cansada de escuchar? ¿Las 50 propuestas en la lista?De las cincuenta no, porque hay algunas que no las han cantado. Lo que me gustaría destacar es que a veces cantan muy desmayados cuando hacen versiones de las canciones. Las cantan más lentas de lo que son. Y si tú estás cansada y encima te cantan la canción más lenta… cariño, un poquito de brillo.

¿Hay un top 5 de las más repetidas?Stay, de Rihanna; Someone You Loved, de Lewis Capaldi; en Andalucía, Pablo Alborán y Antonio Orozco se llevaron la palma… que al final yo dije, mira que me caen bien, pero es que no puedo más. Y luego en el norte El universo sobre mí, de Amaral y Puedes contar conmigo, de La oreja de Van Gogh... esas son las más cantadas.

¿Escuchan al público o a las redes cuando están en la Academia, les influye?No porque el público ya tiene su participación votando al favorito y luego salvando a un nominado. Las redes son una parte muy pequeña de la gente que nos ve, del público. Mis hijos ven el programa pero no tienen redes porque aún son menores. Donde se la juegan los concursantes es con el público y ellos pueden participar activamente en las votaciones y en votar al favorito.

Hay quien canta por acompañar a un amigo y acaban cantando canciones infantiles o de series, ¿le hace gracia o le molesta?Hay momentos que dices, mira, qué graciosa eres y momentos que te da la risa... pero desde aquí ya hemos hecho antes un llamamiento: si alguien viene a acompañar a otra persona, no hace falta que me cante. Si cuando llega el momento te da corte, no pasa nada, prefiero que no cantes y te vayas, eso que me ahorras a mí.