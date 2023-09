Rosa Peral tilda la serie de Netflix de "malintencionada": "Lo único que he ganado es que la gente me hundiera"

Rosa Peral ha cargado contra la serie de Netflix 'El Cuerpo el Llamas', al considerar que es "malintencionada". En una entrevista en Catalunya Ràdio ha asegurado que está causando un impacto negativo en sus hijas y que "nadie se ha parado a pensar en el daño que les está provocando".

La exagente de la Guardia Urbana ha defendido que no ha cobrado ni un euro por este programa: "Lo único que he ganado es que la gente me hundiera con la serie", ha apuntado. La condenada ha indicado que tampoco ha percibido ninguna compensación por el documental 'Las Cintas de Rosa Peral', a pesar de que ha admitido que se hizo para favorecerla, al ver la dimensión que cogió el caso antes del juicio. A la vez, ha dicho que se arrepiente de no haber denunciado antes a Albert López.

Peral ha hecho estas declaraciones en una entrevista telefónica que ha concedido a Catalunya Ràdio desde la prisión de Mas d'Enric, donde está cumpliendo su condena de 25 años de cárcel por la muerte del también policía de Barcelona Pedro Rodríguez. Por este crimen también fue sentenciado a 20 años de prisión Albert López.

La condenada ha criticado la serie de Netflix y ha explicado que denunció sus creadores por el “mal” que podía causar a sus hijas y porque es “malintencionada”. En este sentido, ha dicho que no encuentra ninguna voluntad de informar y lamenta que nadie ha tenido en cuenta que sus niñas ahora son adolescentes. “No lo he hecho por mí, sino por lo que pueden sufrir ellas, por lo que pueden decirles los que las rodean”, ha comentado.

Sobre la decisión de la Audiencia de Barcelona de ordenar el embargo de los posibles pagos que tanto ella como Albert López hayan podido percibir por la producción de series de ficción o documentales sobre el llamado crimen de la Guardia Urbana, ha sido tajante y ha remarcado que no ha cobrado nada. “Me han llegado comentarios de que yo he ganado dinero, pero no es cierto. Lo único que he ganado es que la gente me hundiera con la serie”, ha señalado.

En esta misma línea, ha hablado sobre la polémica alrededor del documental y sobre las declaraciones de algunos periodistas que han indicado que fueron manipuladas. “Más que dar mi versión de los hechos, lo que pretendía era mostrar que el caso se hizo muy mediático antes del juicio y que cuando yo llegué ya parecía culpable”, ha relatado Peral, que ha dicho que sintió que “tenía que demostrar que no lo era”.

En relación con los capítulos de Crims dedicados a este caso, la condenada ha reconocido que los ha visto y que no le han gustado. “Hay muchas cosas que quedan al aire”, ha considerado.

De la misma forma, ha mantenido su inocencia y la tesis que defendió en el juicio. Ha dicho que se “arrepiente” de no haber ido a la policía el día en que, según ella, Albert López acabó con la vida de Pedro Rodríguez. “En vez de seguirle el hilo, tener tanto miedo y escribir los mensajes, tendría que haber ido a la policía”, ha lamentado. Peral ha dicho que “no confía en la justicia ni en la policía” porque a lo largo de su vida ha recibido “muchos palos”.

Sobre el expediente disciplinario que Justicia le ha abierto por conceder entrevistas telefónicas desde la prisión sin permiso previo, ha defendido que no está haciendo “nada mal hecho” y que ha atendido a los medios desde la cabina de teléfono pública de la instalación.

De acuerdo con Catalunya Ràdio, Peral ya habría recibido una sanción por un mal uso del régimen interno de comunicaciones, de forma que actualmente solo se puede comunicar con sus familiares directos.