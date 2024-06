Noah y David se convierten en los primeros comensales de 'First Dates' en utilizar la opción de intimidad total

"Eso de llevarme bien con mis ex, excepto con uno que estuve tres años, los demás... verlos y saludarlos, vale, pero bien lejos", comentó David en su presentación en First Dates este lunes.

El alicantino fue recibido en las puertas del local de Cuatro por Carlos Sobera, que le preguntó a qué se dedicaba: "Por el día soy pastelero, pero por la noche, Drag queen".

El presentador también quiso saber cómo le había ido en el amor al comensal: "Bien, he viajado mucho y siempre he tenido relaciones con extranjeros. No he tenido ningún novio español".

David y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Noah: "Cuando voy con ropa, como no se me ve, parezco muy pequeñajo. Pero cuando me la quito, la gente se sorprende del cuerpo que hay. Gano desnudo, la verdad", afirmó en su presentación.

David se quedó impresionado con la musculatura de los brazos de Noah y comenzó la velada preguntándole por el entrenamiento que hacía para tenerlos así: "Tengo ganas de tocárselos", reconoció el alicantino.

Tras hablar de deporte, aficiones y de antiguas relaciones, ambos pasaron al reservado para tomarse el postre. Allí estrenaron la nueva opción de intimidad total que les ofreció el programa.

David y Noah, en 'First Dates'. MEDIASET

Totalmente a oscuras, Noah y David se besaron y se confesaron que se habían gustado mucho desde el primer momento: "Tiene un culo durísimo", dijo David de Noah.

Al final, el alicantino sí que quiso tener una segunda cita: "Me ha hecho reír un montón y me lo he pasado muy bien", aseguró. Noah, por su parte, también quiso volver a quedar.