Dani, al ver la pulsera con la bandera de España de Marc en 'First Dates': "Me han metido a un 'españolazo'..."

"Enamorar es algo serio, pero perfectamente puede comenzar con unas risas, y eso siempre provoca una sonrisa del corazón", afirmó Carlos Sobera antes de recibir a Marc en First Dates este martes.

El barcelonés comentó en su presentación que "me gusta ser pijito y las marcas, cuando puedo me doy un capricho y lo que más me gusta, me lo compro".

Marc le contó al presentador que era bailarín semiprofesional: "Soy perfecto moviendo el culo, porque soy el mejor haciendo eso", reconoció el soltero.

Carlos Sobera y Marc, en 'First Dates'. MEDIASET

Dani fue su cita, y destacó una cualidad que "a mí no me gusta, pero es verdad que tengo algunas facetas en mi vida en las que me sale una vena posesiva, de niñato".

Y añadió que "cuando estoy con mis amigas me pongo un poco celosillo si no estoy en algún plan porque tengo un poco de fomo (temor a perderse algo por no estar presente)".

Marc le recibió haciendo lo que mejor sabía, bailando moviendo el culo. "Me ha parecido un chico muy guapo y muy atractivo", destacó, pero Dani, en cambio, al conocer la edad de su cita, señaló: "Me ha parecido mono, pero un poco joven, un poco niño, como adolescente...".

Dani y Marc, en 'First Dates'. MEDIASET

Pero lo que no le gustó a Dani fue la pulsera que llevaba Marc: "Ya pensaba al ver tu pulserita que me habían metido un 'españolazo'", le confesó.

El joven le explicó que la llevaba porque "soy catalán, pero me gusta España". Pero Dani no entendió el argumento de su pareja de la noche: "Yo asocio esa pulserita de España como a un perfil muy concreto de gente, más tirando como a lo facha… pero bueno, no me lo ha explicado muy bien, no lo he entendido".

A continuación, cambiaron radicalmente de tema hablando de lo que les gustaba salir de fiesta, si ligaban mucho o no: "Tú debes ser de liarla pardísima", le dijo Dani a Marc.

Al final, el barcelonés sí que quiso tener una segunda cita con el bailarín: "Me ha gustado mucho conocerle y estar con él". Pero Dani prefirió no volver a quedar: "Me ha parecido un poco pequeñito. Me veo más como dos amigas que podemos salir de fiesta que para algo más".

No obstante, insistió en el tema de la pulsera de España: "Me ha quedado la duda de por qué la lleva". Marc le volvió a explicar que "soy catalán, pero soy español también y me gusta España, y por eso la llevo, nada más".